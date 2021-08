Scienza conferma: agli animali piace sudarsi il cibo, mentre i gatti amano essere serviti

I gatti domestici sembrano essere perfetti per una casa: dormono tanto, mangiano e quel poco tempo che hanno a disposizione lo passano giocando. In un nuovo studio, i ricercatori sono rimasti molto sorpresi nello scoprire che, quando viene data loro la possibilità, i gatti preferiscono ricevere i pasti gratuitamente piuttosto che ottenerli sudando.

Potrebbe non sembrare, ma la maggior parte degli animali preferisce ottenere il cibo dopo aver "lavorato" duramente per ottenerlo. I gatti, invece, no. Ovviamente questa potrebbe non essere una sorpresa per i proprietari dei mici; tuttavia, da un punto di vista comportamentale, questi felini domestici sono unici in confronto ad altri animali come roditori, uccelli, primati e molto altro.

Per farvi capire al meglio, il comportamento attuato dagli animali che preferiscono "sudarsi" il cibo piuttosto che averlo gratis è chiamato "contrafreeloading". Il termine venne coniato nel 1963 dallo psicologo per animali Glen Jensen. Nello studio originale, a circa 200 ratti venne data la possibilità di scegliere tra del cibo "gratis" in una ciotola e un distributore di cibo che richiedeva che il ratto premesse il pedale un determinato numero di volte.

I ratti scelsero l'opzione del pedale per ricevere la ricompensa in cibo. Tale comportamento venne osservato, come già detto, in tantissime specie... tranne nel gatto, che preferisce essere servito. La nuova ricerca ha posizionato 17 gatti davanti a due scelte: una ciotola piena di cibo e un puzzle da risolvere con una ricompensa - ampiamente visibile - di cibo.

Indovinate qual è stata la scelta preferita dai felini? Ovviamente la ciotola senza alcuno sforzo. Il motivo di questa preferenza non è noto, anche se i ricercatori hanno affermato che il puzzle potrebbe non essere stato abbastanza stimolante per queste creature. Perfino i gatti più attivi, scoprono gli esperti, preferivano ricorrere alla ciotola già piena.