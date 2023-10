La scienza dietro la 'fortuna', e se fossimo noi stessi a crearla?

La fortuna, un fenomeno che ha affascinato e perplesso l'umanità da tempi immemorabili, è spesso stata attribuita al caso, al destino o a forze sovrannaturali. C'è davvero solo il caso dietro questo enigmatico fenomeno? Potrebbe esserci una spiegazione razionale ed empirica dietro il velo di mistero?

La storia ci mostra come gli esseri umani abbiano sperimentato vari modi per promuovere la buona sorte e, ancor più importante, per evitare disastri. Alcuni esempi comuni di promozione della fortuna includono il portare amuleti, esprimere desideri su ciglia cadute o soffiare le candeline di una torta di compleanno.

Allo stesso modo, ci sono azioni intraprese per evitare la sfortuna, come bussare sul legno o gettare sale sopra una spalla. Tuttavia, al di là delle superstizioni, alcuni ricercatori sostengono che ci sia una vera e propria "scienza della fortuna". Ad esempio, Richard Wiseman, professore di psicologia, ha esplorato i fattori che rendono una persona fortunata o sfortunata, sottolineando che le persone fortunate tendono a essere aperte alle opportunità, ad ascoltare e fidarsi del loro istinto, ad avere un'ottimistica visione del futuro e a trasformare la sfortuna in fortuna.

Inoltre, la fortuna, come la percepiamo e come la viviamo, ha reali conseguenze nel mondo reale. Piuttosto che basarsi su idee su come la "buona sorte" sia autogenerante, possiamo porci domande più acute su come alcune delle persone di maggior successo nella società possano dovere più al caso - le circostanze della loro nascita, il reddito dei genitori, demografiche e così via - che alla loro spiegazione autodichiarata dei loro successi.

In questo senso, la fortuna è molto "reale" e ha un impatto significativo sulle vite delle persone. Nel dubbio, però, voi non passateci lo stesso sotto le scale!