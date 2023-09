La scienza ha identificato quali sono i 3 metodi più facili per smettere di fumare

Sì, lo sappiamo, il vizio del fumo è qualcosa di davvero difficile da sconfiggere; tuttavia, il tuo organismo ti sarà per sempre riconoscente. Grazie alla scienza, oggi ti proponiamo diversi metodi per smettere di fumare.

Su Cochrane Database of Systematic Reviews, una squadra di ricercatori britannici ha analizzato la bellezza di 319 studi clinici, i quali hanno confrontato l’efficacia di vari metodi per interrompere il consumo di sigarette, coinvolgendo oltre 157 mila persone: tre sono le strategie migliori per smettere.

Il primo contempla il consumo dei farmaci vareniclina e citisina. Essi agiscono attivando i recettori nicotinici del cervello, i quali rilasciano dopamina se stimolati dalla nicotina. In questo modo, il neurotrasmettitore non riesce ad attivare i recettori e viene meno la sensazione di soddisfazione o appagamento successivo a un tiro di sigaretta. In alternativa, lo studio propone anche l’utilizzo di sigarette elettroniche con dosaggi di nicotina meno pericolosi.

In secondo istanza c’è la terapia sostituiva della nicotina (TSN). Il soggetto dovrebbe consumare regolarmente sostanze che emulino gli effetti della nicotina, come gomme specifiche (Nicorette) e pastiglie (Nicoretteicy). Usare un solo tipo di TSN ha dato risultati meno soddisfacenti.

Infine, con un tasso di successo del 9%, il bupropione è il terzo metodo migliore per smettere di fumare. Siffatta proposta è scarna di analisi approfondite, in quanto il trattamento studiato è stato valutato con pochi effetti collaterali gravi; tuttavia, gli studiosi affermano che non tutti gli studi sul bupropione hanno incluso dati sulle conseguenze.