La scienza non ha dubbi: possiamo realmente 'ascoltare' il silenzio

Una nuova serie di esperimenti condotti dai ricercatori della Johns Hopkins University negli Stati Uniti e poi pubblicati sulla prestigiosa rivista internazionale PNAS, potrebbe aver scoperto un mistero che da sempre affascina l’uomo.

Questa volta non ci sarà bisogno di comunicare come i monaci che facevano il voto del silenzio. La ricerca ha infatti utilizzato un celebre "trucco" chiamato in inglese the-one-is-more illusion. Tale pratica induce il cervello degli ascoltatori a pensare che due suoni distinti siano più brevi di un singolo suono, anche se in realtà il tempo totale è lo stesso per entrambi. Proprio da questo punto nasce l’innovativa idea dei ricercatori.

Sostituendo i suoni con il silenzio, il team ha scoperto che l'illusione funzionava ancora. Un singolo silenzio continuo è infatti percepito come più lungo di due silenzi separati, nonostante abbiano in realtà la stessa durata complessiva.

I ricercatori ipotizzano quindi che poiché tendiamo a reagire al silenzio allo stesso modo del suono in questi esperimenti, stiamo davvero ascoltando quel silenzio e non stiamo solo deducendo che è lì.

Nello specifico, sono stati reclutati ben 1.000 partecipanti coinvolti poi in sette esperimenti. Oltre alla già citata illusione sono stati eseguiti altri test simili, utilizzando silenzi parziali che comparivano sempre a seguito di rumori noti, come un ristorante pieno di gente.

Durante tutti gli esperimenti, gli effetti sono stati gli stessi: il silenzio è stato apparentemente elaborato allo stesso modo del suono.

"I tipi di illusioni ed effetti che sembrano essere unici per l'elaborazione uditiva di un suono, li otteniamo anche con i silenzi, suggerendo che sentiamo davvero anche le assenze del suono", afferma Ian Phillips filosofo e psicologo della John Hopkins. Ma a cosa potrebbero servire tali risultati?

Senza tirare in ballo la "zona del silenzio", quest’ultimo può essere importante nella percezione dei suoni, come ad esempio il modo in cui lasciamo le pause tra le parole. Inoltre, capire meglio come funziona la percezione del silenzio, potrebbe aiutare nel trattamento di vari problemi di udito.

Il prossimo passo per i ricercatori, sarà quello di capire se percepire il silenzio possa essere considerata un’attività totalmente disconnessa dal suono e non incorporata in esso, come in questi esperimenti.

"Sorprendentemente, ciò che il nostro lavoro suggerisce è che "niente" è anche qualcosa che puoi sentire", conclude Rui Zhe Goh, altro giovane autore dello studio.