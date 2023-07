La scienza rivela da cosa potrebbe dipendere realmente l'aggressività

Si è sempre pensato che l'aggressività fosse il prodotto di uno scarso autocontrollo che, dunque, portasse un individuo a sperimentare scatti di ira talvolta deleteri per la propria persona o per gli altri.

Tuttavia, un nuovo studio condotto da un ricercatore della Virginia Commonwealth University, ha scoperto che l'aggressività non è sempre indice di un autocontrollo inesistente, anzi, tutto il contrario.

David Cester, professore associato di psicologia sociale presso il Dipartimento di Psicologia del Collage of Humanities and Sciences della sopracitata VCU, nel suo documento "Aggression As Successful Self-Control" lo spiega bene.

"In genere, le persone spiegano la violenza come il prodotto di uno scarso autocontrollo. Nella foga del momento, spesso non riusciamo a inibire i nostri impulsi peggiori e più aggressivi. Ma questa è solo una parte della storia" - afferma Chester.

Lo studio condotto da Chester, dimostra come le persone più aggressive non abbiano personalità caratterizzate da scarsa disciplina ma, anzi, pare che la loro indole derivi proprio da un autocontrollo eccessivo.

"Le persone vendicative tendono a mostrare maggiore premeditazione del loro comportamento e autocontrollo, consentendo loro di ritardare la gratificazione della dolce vendetta e di aspettare il momento giusto per infliggere la massima punizione a colore che credono abbiano fatto loro un torto" - dice Chester.

Questo risultato lascia sicuramente di stucco poiché si è sempre pensato che le persone aggressive non riuscissero a placare i loro impulsi. Invece, pare sia totalmente l'opposto; coloro capaci di ferire maggiormente si servono proprio di un autocontrollo mantenuto nel tempo, al fine di comprendere meglio come punire l'altro.

Del resto, questo è un comportamento messo in atto anche da persone affette da psicopatia, la cui mente risulta essere più complessa. Tuttavia, gli studi di Chester continueranno finché non si avrà un quadro completo della situazione.

