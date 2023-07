La scienza ha scoperto l'oscuro segreto dietro queste famose illusioni ottiche

Come ormai ben saprete da queste parti siamo molto appassionati di illusioni ottiche e, così come esistono quelle ludiche - pensate unicamente per mettere alla prova la vostra attenzione -, esistono anche quelle che la scienza studia giorno dopo giorno, per cercare di capire i meccanismi della nostra scatola cranica. Oggi vi parliamo di queste.

Esiste un gruppo particolare chiamato "illusioni di contrasto simultaneo" che ingannano il nostro cervello facendoci percepire colori diversi in un'immagine, quando in realtà i colori sono gli stessi. Questo effetto si basa sulla modifica della luminosità o del colore dello sfondo, che altera la nostra percezione degli oggetti in primo piano.

Ad esempio, una barra grigia al centro dell'immagine può apparire come un gradiente di diverse sfumature a causa della variazione di luminosità dello sfondo. Gli scienziati non sono mai riusciti a concordare su come facciano ad ingannare esattamente il cervello.

Esistono due possibili spiegazioni: la prima è che l'illusione si crea dal basso verso l'alto, partendo da un'attività neuronale di basso livello che non richiede alcuna precedente esposizione a questo tipo di illusione. La seconda è dall'alto verso il basso, cioè richiede funzioni cerebrali superiori e si basa su ciò che il tuo cervello ha precedentemente appreso sulla luminosità e il colore della luce nel tempo.

In uno studio recente, pubblicato il 15 giugno sulla rivista Computational Biology, un team di ricercatori ha utilizzato un nuovo modello di computer che imita la visione umana per cercare di risolvere una volta per tutte il dibattito. Il modello utilizza in poche parole un codice informatico per imitare la rete di cellule cerebrali, o neuroni, che ricevono per primi i dati dagli occhi e inizia a decifrare un'immagine prima che tali dati vengano inviati ad altre regioni "di livello superiore".

Durante questi esperimenti, il modello è stato costantemente ingannato nell'identificare i colori sbagliati. Ciò suggerisce che né l'elaborazione visiva di ordine superiore né le esperienze passate sono necessarie perché queste illusioni funzionino. Lo studio sembra confermare l'ipotesi dal basso verso l'alto che afferma che solo l'elaborazione neuronale di base è responsabile dell'inganno delle immagini.

A proposito, sapete che i bambini con l'autismo vedono questa illusione in modo diverso?