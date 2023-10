La scienza ha scoperto perché in doccia ci sentiamo tutti grandi cantanti

Chi non ha mai ceduto alla tentazione di cantare sotto la doccia, lasciandosi trasportare dalle note e sentendosi come una vera star della musica? Ebbene, c'è una ragione scientifica dietro questa percezione.

Quando ci troviamo in un ambiente chiuso e risonante come la doccia, la nostra voce subisce un fenomeno chiamato "reverb", un tipo di eco che rende la voce più piena, risonante e meno stonata. Questo effetto è amplificato dalla forma tipica delle docce, simile a un prisma rettangolare, e dalle superfici dure come le piastrelle, che riflettono il suono meglio delle superfici morbide.

Ma non è solo una questione di acustica. L'ambiente della doccia, con il rumore dell'acqua e i vari suoni di fondo, può mascherare le imperfezioni della voce, rendendo meno evidenti le note stonate o le irregolarità nel canto. Inoltre, la doccia ha un effetto psicologico benefico: l'acqua calda rilassa, riduce lo stress e aumenta il benessere generale, predisponendoci a un'esperienza positiva e a valutare la nostra performance canora in modo meno critico.

Lo stesso motivo, in pratica, che ci spiega perché le idee migliori ci vengono in questo luogo.

In conclusione, anche se la nostra abilità canora non cambia quando siamo sotto il flusso d'acqua, l'ambiente e lo stato d'animo in cui ci troviamo ci fanno percepire la nostra voce in modo diverso. Quindi, se volete cantare la vostra canzone preferita mentre l'acqua scorre, lasciatevi andare e godetevi il momento, perché la scienza è dalla vostra parte!

