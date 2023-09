La scienza al servizio delle quiete: ecco come 'silenziare' le persone fastidiose

Quante volte, all’università, ti è capitato di star seduto vicino al collega disinteressato? Quello che sta con il cellulare e ogni tanto coinvolge l’amico di fianco nelle sue scoperte del web? Una vera seccatura, soprattutto per chi ha intenzione di seguire la lezione. Sembra che la cosa non sarà più problema, grazie alla scienza!

Un gruppo di ricercatori ha inventato un altoparlante in grado di creare delle “zone di parole”, le quali permettono di silenziare e isolare le conversazioni. L’altoparlante utilizza sette microfoni “self-deploying”, i quali, proprio come dei minirobot, si muovono su ruote. I dispositivi comunicano tra loro e si posizionano per coprire il maggior spazio possibile; cosicché, possono rilevare e identificare più voci, anche nel caso in cui queste si spostano.

Inoltre, gli studiosi sono riusciti a strutturare delle reti neurali in grado di usare i segnali ritardati emessi dai microfoni per separare ciò che ogni persona sta dicendo, in modo tale da localizzare la sua posizione nello spazio. Questo ci permette di scegliere di ascoltare solo una voce o di silenziare una zona rumorosa!

La creazione è stata battezzata con il nome di “robotic acoustic swarm” (sciame acustico robotico) e, finora, è stato testato in cucine e uffici con tre o cinque persone che dialogavano. Il sistema è riuscito a localizzare le voci nell’ambiente, con un sorprendente margine di errore di meno di 15 centimetri.

Il prossimo passo consiste nell’applicare queste tecniche di silenziamento e separazione nello spazio fisico in tempo reale, avvalendosi dei microfoni per cancellare il rumore del resto della stanza. Chissà questa invenzione come rivoluzionerà il modo di comunicare in pubblico.