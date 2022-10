Finalmente la scienza ci ha spiegato perché le idee migliori vengono sotto la doccia

Avete carenza di idee? Vi consigliamo di farvi una bella doccia. No, non stiamo scherzando, perché sono molte le persone che affermano che le loro migliori illuminazioni sono arrivate proprio durante questo momento. Il fenomeno è stato affrontato in uno studio scientifico che ci ha spiegato il motivo di ciò.

Zac Irving, assistente professore di filosofia dell'Università della Virginia che ha redatto il documento, spiega che "l'effetto doccia" non si limita al bagno (a proposito, non fatevi mai la doccia durante un temporale), ma una mente errante è più in grado di trovare una soluzione creativa quando è impegnata in un cosiddetto compito "senza mente", a patto che sia coinvolgente.

"Se sei bloccato su un problema, che fai?", afferma Irving. "Probabilmente non qualcosa di così noioso come guardare la vernice che si asciuga. Invece, fai qualcosa per occuparti, come una passeggiata, giardinaggio o la doccia. Tutte queste attività sono moderatamente coinvolgenti."

Tale pensiero è sostenuto da uno studio condotto quasi un decennio fa dallo psicologo Benjamin Baird, che affermava che "impegnarsi in semplici compiti esterni che consentono alla mente di vagare può facilitare la risoluzione creativa dei problemi." All'epoca Baird reclutò diversi volontari e diede loro l'obiettivo di trovare nuovi usi non convenzionali e creativi per oggetti di uso quotidiano come un mattone.

Lo studio è stato citato parecchio tra gli addetti ai lavori, ma molti altri scienziati non sono riusciti a replicare i risultati. Oggi Irving, insieme alla professoressa di psicologia dell'Università del Minnesota Caitlin Mills, ha replicato l'esperimento facendo trovare a degli studenti usi alternativi creativi per un mattone o una graffetta.

Così i due ricercatori, prima del compito in questione, hanno diviso le "cavie" in due gruppi e hanno fatto guardare loro due video, uno noioso e uno coinvolgente. Il risultato? Coloro che hanno visto il video più coinvolgente avevano idee più creative. Ciò si verifica perché il "vagabondaggio mentale" che fa venire le idee funziona meglio quando il nostro cervello è stimolato da un'attività che troviamo godibile.

Questo è anche il motivo dietro al quale, sempre durante la doccia, troviamo le risposte geniali a una discussione passata.