Scienziata avverte: 'Umanità rischia la sterilità di massa dopo il 2045'

La dottoressa Shanna H. Swan, professoressa di Medicina Ambientale e Salute Pubblica presso la Icahn School of Medicine di New York, ha affermato che la fertilità della razza umana è a rischio, e che nel 2045 la maggior parte delle coppie potrebbe aver necessità della riproduzione assistita.

La dottoressa ha studiato per oltre 20 anni le varie possibili implicazioni che potrebbero sorgere tra l'assunzione (involontaria, ma inevitabile) delle micro-plastiche sospese nell'aria e il nostro apparato riproduttivo, e ha scoperto qualcosa di piuttosto preoccupante.

Secondo i suoi recenti studi il numero di spermatozoi prodotti tra gli uomini provenienti dai paesi occidentali è diminuito di oltre il 50% negli ultimi quarant'anni. Tale fenomeno - secondo la dottoressa - è dovuto soprattutto all'ingestione di "ftalati". Questi composti sono usati in grande abbondanza nella produzione della plastica, al fine di renderla più morbida e flessibile.

Sono presenti in quasi tutti gli oggetti che ci circondano e probabilmente ne veniamo esposti maggiormente attraverso il cibo, poiché si utilizza plastica morbida nella produzione, lavorazione e confezionamento degli alimenti. Quantità sensibili di ftalati nell'organismo abbassano i livelli di testosterone e quindi hanno influenze più forti sul lato maschile, come la diminuzione del numero di spermatozoi; ci sono risvolti dannosi anche per le donne, che hanno dimostrato di possedere una minor libido, un'insufficienza ovarica prematura, e segnali di aborti spontanei più frequenti.

"Le persone riconoscono che abbiamo una crisi della salute riproduttiva in corso, ma credono che la causa è dovuta al ritardare le gravidanze ad età più avanzate, nella scelta o negli stili di vita... e non pensano che sia possibile per uno fattore chimico", ha detto la Swan. “Voglio che le persone riconoscano che è possibile. Non sto dicendo che altri fattori non siano coinvolti. Ma sto dicendo che le sostanze chimiche svolgono un ruolo importante".

La dottoressa ha potuto acquisire queste informazioni da quando ha iniziato lo studio su soggetti umani a partire dagli anni 2000. Prima di questa data la Swan ha analizzato molti esemplari di roditori, i quali hanno portato alle stesse conclusioni.

Per evitare le tragiche conclusioni sopraccitate, la dottoressa ha suggerito di evitare quanto più possibile ingestione di cibo non controllato, soprattutto durante la gravidanza. Che il futuro raccontato in "The Handmaid's Tale" si stia avverando? Noi speriamo di no, ma la tendenza pericolosa è ormai sotto gli occhi di tutti, e non è la prima volta che gli scienziati lanciano un grido disperato al mondo intero.