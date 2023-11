Scienziata beve acqua di 1.6 miliardi di anni con un sapore molto strano, ecco quale

In una miniera canadese, la geo-chimica Barbara Sherwood Lollar ha fatto una scoperta straordinaria: acqua vecchia di oltre 1,6 miliardi di anni, intrappolata tra le rocce della miniera di Kidd Creek in Ontario, che si rivela essere l'acqua più antica del mondo.

Sherwood Lollar, che ha visitato per la prima volta la miniera di Kidd Creek nel 1992, ha dovuto attendere tre decenni prima di poter accedere a una sezione abbastanza profonda da estrarre questa salamoia record.

Durante una spedizione nel 2013, il team dell'Università di Toronto è sceso quasi 2,4 chilometri sottoterra, in una caverna inondata da acque fluttuanti, zampillanti dalle fratture nella roccia o dai fori di perforazione che intersecano tali fratture. L'odore di solfato marcio è stata la prima cosa che ha colpito i ricercatori, un segnale distintivo della presenza di vita microbica.

Ma la vera sorpresa è arrivata con i risultati dei test di laboratorio per la datazione dell'acqua, che hanno rivelato la presenza di antichi gas come elio, neon, argon e xenon, i cui isotopi decadono a un ritmo prevedibile. La scoperta di microrganismi chemiolitotrofici, che sopravvivono consumando idrogeno e solfato, suggerisce che forme di vita simili possano esistere anche nelle profondità di altri pianeti, come Marte, che un tempo era un mondo oceanico ricco come la Terra.

Sherwood Lollar, assaggiando l'acqua antica, ha descritto il sapore come "molto salato e amaro", una testimonianza vivente della storia geologica del nostro pianeta... e poi dicono che bere acqua dal rubinetto potrebbe aumentare il rischio di autismo.