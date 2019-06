Scienziata si è 'ispirata' a Netflix per creare un algoritmo in grado di cercare i pianeti

Una scienziata del Southwest Research Institute ha sviluppato una tecnica per cercare delle stelle capaci di ospitare pianeti dalla dimensioni di Giove. Questo algoritmo, si basa sulla composizione di stelle note per cercare questi corpi celesti.

"Le mie abitudini di visualizzazione hanno insegnato a Netflix a consigliarmi film di fantascienza che potrebbero piacermi, basati su quello che ho già visto: questi film già visti sono come i sistemi solari conosciuti" ha affermato la dott.ssa Natalie Hinkel, astrofisica planetaria presso il SwRI.

"Quindi, questo algoritmo cerca le stelle con dei pianeti non ancora rilevati - paragonabili ai film che non ho visto - e predice le probabilità della presenza di pianeti intorno a quella stella". Per la formazione dei pianeti giganti infatti, le stelle hanno bisogno di alcuni elementi fondamentali.

Grazie alla spettroscopia, i ricercatori possono osservare il modo in cui la luce interagisce con gli atomi negli strati superiori della stella, per misurare poi la composizione di quest'ultima. Elementi come carbonio, magnesio e silicio sono fondamentali per la creazione di questi corpi celesti.

Ma non tutti gli elementi intorno ad una stella servono per la creazione di questi pianeti, ed è qui che entra in gioco l'algoritmo. Grazie a ciò, il programma ha esaminato 4.200 stelle, cercando corpi celesti che possedessero gli "ingredienti fondamentali" richiesti, scartando tutto il resto.

Il team di Hinkel ha così scoperto circa 360 potenziali stelle che hanno il 90% delle probabilità di ospitare un esopianeta gigante. Per testare la veridicità del programma, all'algoritmo sono stati nascosti gli esopianeti giganti conosciuti, e la media del tasso di previsione è stata del 75%.

"Probabilmente è una media più alta di quanto mi possa piacere un film di fantascienza che Netflix sceglie per me." ha poi concluso, ironicamente, l'astrofisica. Grazie a queste ricerche, che verranno pubblicate nel prossimo numero di The Astrophysical Journal, in futuro sarà possibile rivoluzionare la ricerca di questo tipo di stelle e pianeti.