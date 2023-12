Scienziati affermano di aver creato IA capace di predire la morte delle persone

In un recente studio pubblicato sulla rivista "Nature Computational Science", ricercatori dell'Università Tecnica della Danimarca (DTU) hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale che affermano possa prevedere gli esiti della vita delle persone, inclusa la data approssimativa della loro morte.

Questo modello, denominato "life2vec", è un cosiddetto "modello trasformatore" che può tradurre una forma di input in un output diverso utilizzando indizi contestuali. Gli input iniziali includono dati come tempo e luogo di nascita, istruzione, stato di salute, occupazione e stipendio, mentre gli output prevedono tutto, dalla "mortalità precoce" alle "sfumature della personalità", come spiega lo studio.

Sune Lehmann, professore alla DTU e autore dello studio, ha spiegato che il modello è stato utilizzato per affrontare la questione fondamentale: fino a che punto possiamo prevedere eventi futuri sulla base di condizioni ed eventi passati? Utilizzando dati sanitari e lavorativi sulla popolazione danese di circa sei milioni di persone, il team ha costruito questo modello (se addestrata in modo errato, però, è problematica).

Tuttavia, Lehmann ha sollevato questioni etiche riguardanti l'uso di tale tecnologia. Ha sottolineato che tecnologie simili per prevedere eventi della vita e comportamenti umani sono già utilizzate oggi dalle aziende tecnologiche che tracciano il nostro comportamento sui social network, profilano gli utenti in modo estremamente accurato e usano questi profili per prevedere e influenzare il nostro comportamento. Le implicazioni etiche di un modello che può prevedere la morte sono significative.

Sebbene ci sia ancora molta ricerca da fare per determinare se l'IA possa effettivamente prevedere informazioni sulla mortalità umana basate su input di dati, se ciò dovesse avverarsi, come suggerisce Lehmann, dovremmo decidere "dove sta portando questa tecnologia e se questo è uno sviluppo che vogliamo."

