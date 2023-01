Scienziati affermano di aver raddoppiato geneticamente la vita dei topi, ma sarà vero?

La startup biotecnologica statunitense, Rejuvenate Bio, ha recentemente affermato di aver raddoppiato geneticamente la vita rimanente di alcuni topi anziani. La tecnologia utilizzata, secondo quanto affermato, è stata in grado di prolungare in modo significativo la vita delle creature.

Il documento in cui hanno parlato della loro impresa deve ancora essere sottoposto a revisione paritaria, ma l'impresa è semplice da spiegare: è stata effettuata un'iniezione che ha riprogrammato i geni nei corpi dei topi anziani, riporta il MIT Technology Review.

I topi trattati con la terapia genetica sono sopravvissuti in media per 18 settimane; coloro che non sono stati trattati hanno vissuto solo per 9 settimane (e non sarebbe la prima volta). Il trattamento funziona esponendo le cellule degli animali a varie proteine ​​che di solito si trovano negli embrioni allo stadio iniziale, alterandone le proprietà genetiche.

Non si tratta di una tecnica scoperta recente, poiché è stato il biologo giapponese Shinya Yamanaka a idearla nel 2012 (facendogli guadagnare un Premio Nobel). Aspettate prima di festeggiare: è ancora presto per farlo, poiché degli scienziati esterni - e non correlati con la ricerca - devono verificare tutte le informazioni rilasciate dallo studio.

Ci sono altre brutte notizie: questi test precedentemente hanno già dimostrato di provocare il cancro nei topi, come sottolinea MIT Tech. C'è anche da considerare che una terapia che funziona nei ratti potrebbe essere insignificante per gli esseri umani (per questo è meglio mangiare bene). Inoltre, gli esperimenti sono stati condotti in cavie affette da una condizione di invecchiamento precoce.

Quindi, la terapia funziona anche per topi sani? Nonostante anni di ricerca da parte di vari gruppi, la risposta rimane confusa. Nel frattempo, non possiamo far altro che aspettare il verdetto da parte degli addetti ai lavori.