Gli scienziati in Antartide hanno sviluppato una caratteristica unica

Secondo un nuovo studio, la comunità di scienziati che lavorano in Antartide ha sviluppato un nuovo accento. E no, non lo hanno fatto perché parlare con un accento straniero ci fa pensare in maniera più razionale.

Nei mesi estivi, in Antartide vivono in genere circa 5.000 persone, che scendono a 1.000 in inverno. Non si tratta di una popolazione nativa del continente, bensì di una comunità di scienziati e tecnici impegnati nello studio del clima e della biodiversità (alcuni di questi coltivano angurie tra i ghiacci). Questo ambiente di vita estremo e isolato ha creato le condizioni perfette per studiare alcuni aspetti del comportamento umano e della sociolinguistica.

Un team dell'Università di Monaco di Baviera ha studiato il cambiamento fonetico degli accenti di 11 ricercatori del British Antarctic Survey. Si tratta di otto persone nate e cresciute in Inghilterra (cinque nel sud e tre nel nord), una persona proveniente dal nord-ovest degli Stati Uniti, un'altra dalla Germania e infine un islandese. Gli studiosi hanno registrato la voce dei ricercatori prima, durante e dopo il periodo di isolamento in Antartide, effettuando quattro registrazioni a intervalli di circa sei settimane.

L’analisi fonetica mostra che i partecipanti hanno avuto un leggero cambiamento di pronuncia. Ad esempio, il gruppo di studio ha iniziato a pronunciare le parole con vocali più lunghe. Si tratta di cambiamenti sottili ma abbastanza significativi da essere misurati e persino previsti da un modello computazionale.

Se gli scienziati in missione in Antartide non restano isolati per più di un anno, non si può dire lo stesso degli astronauti che partiranno per Marte. Quando gli esseri umani riusciranno a formare una colonia sul Pianeta Rosso, il contatto ravvicinato e l'isolamento potrà favorire la nascita di un nuovo accento e magari di una nuova lingua marziana.