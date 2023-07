Scienziati e appassionati riscoprono piante tropicali dopo più di 100 anni

Nelle profondità delle Ande si nascondono piante tanto rare e sfuggenti da non essere avvistate da più di cento anni. Oggi, grazie agli sforzi congiunti di botanici tedeschi, ecuadoriani, peruviani e costaricensi e di appassionati amatoriali, queste piante sono state finalmente riscoperte.

Le piante ritrovate appartengono al genere Nasa, che da tempo causa grattacapi agli scienziati poiché le sue foglie delicate ma urticanti ne rendono difficile la raccolta. Come se non bastasse, sono piante molto rare, crescono in regioni remote e inaccessibili e spesso sono presenti solo per brevi periodi. Non sorprende quindi che queste piante siano uscite dai radar degli scienziati per oltre un secolo.

I risultati della ricerca, pubblicati sul giornale Phytokeys, sono stati resi possibili dall’utilizzo dell’app iNaturalis, che permette agli utenti di pubblicare prove fotografiche di avvistamenti di specie di ogni tipo. La piattaforma è uno strumento prezioso per gli scienziati che lavorano sulla biodiversità, come ha già dimostrato nel caso del ritrovamento di un’orchidea considerata estinta.

La ricerca è un chiaro esempio di citizen science e i suoi risultati dimostrano quanto sia importante coinvolgere anche i cittadini non esperti in progetti di questo tipo. "Si spera che, con il contributo di un maggior numero di scienziati e di membri del pubblico al database e con il coinvolgimento di un maggior numero di professionisti, si possano trovare più taxa non descritti, o dimenticati da tempo", hanno affermato gli autori dello studio.