Scienziati hanno appena confermato l'esistenza del 'secondo suono', ecco cos'è

Un team di scienziati del MIT ha aperto una finestra su un fenomeno straordinario, sfidando le leggi convenzionali della fisica termica. Immaginate un fluido così esotico che, invece di disperdere il calore, lo "slancia" avanti e indietro come un'onda invisibile.

Questo è il "secondo suono", un concetto che fino ad ora era rimasto confinato alle teorie e agli esperimenti limitati, mai visualizzato direttamente. Questi superfluidi quantistici, sottoposti a temperature vicine allo zero assoluto, mostrano comportamenti che sfidano l'intuizione, come la capacità di far propagare il calore in modo ondulatorio.

La scoperta non solo getta luce su un angolo oscuro della fisica dei superfluidi ma apre anche la porta a nuove comprensioni sui superconduttori ad alta temperatura e sul cuore misterioso delle stelle di neutroni. L'impresa di catturare questo fenomeno ha richiesto un ingegno notevole, superando la sfida di tracciare il calore in un oggetto ultracaldo che non emette radiazioni infrarosse convenzionali.

Utilizzando frequenze radio per mappare le particelle subatomiche in base alla loro temperatura, gli scienziati hanno finalmente visualizzato questo "secondo suono", offrendo una prova tangibile di un fenomeno che potrebbe avere implicazioni profonde non solo nella fisica fondamentale ma anche in applicazioni pratiche future.

La scoperta segna un momento significativo nella continua esplorazione dell'universo e delle sue leggi misteriose.