Gli scienziati hanno appena identificato un "mini" Titanosauro

I sauropodi sono stati i più grandi vertebrati terrestri mai esistiti e in assoluto il record di animale più grande del pianeta Terra spetta ai Titanosauri, capaci di sbaragliare qualsiasi forma di concorrenza.

Vissuti durante l'ultimo periodo geologico del Mesozoico, il Cretaceo, questi animali erano davvero immensi, con alcune specie che superavano i 35 metri di lunghezza, ma tra le loro fila esistevano anche delle specie più piccole, dei nani in rapporto ai loro parenti più prossimi.

Recentemente un gruppo di paleontologi ha identificato una di queste specie, all'interno di un articolo pubblicato sulla rivista Historical Biological. Prende il nome di Titanomachya gimenezi ed è stata scoperta nella patria dei Titanosauri, ovvero l'Argentina, una delle regioni della Terra che risultò essere uno degli ultimi rifugi di questi immensi rettili.

Vissuto 70 milioni di anni fa, 5 milioni prima la grande estinzione che uccise tutti i dinosauri tranne gli uccelli, questa specie era 10 volte più piccola rispetto gli altri sauropodi presenti in zona, risultando uno dei più piccoli Titanosauri mai descritti. È anche il primo sauropode trovato all'interno della Formazione geologica La Colonia, situata in Patagonia.

Pesante 7 tonnellate, il T. gimenezi aveva le dimensioni di un'enorme mucca, quindi ipoteticamente sarebbe potuta entrata all'interno di un normale garage.

Per quanto possa sembrare paradossale, questa specie era imparentata strettamente al Patagotitan e all'Argentinosaurus, i più famosi e grossi rappresentanti di questo gruppo, tanto che dal punto di vista morfologico il T. gimenezi può essere considerato dai meno esperti come un esemplare in miniatura dei suoi più famosi parenti.

I reperti di questo piccolo sauropode sono stati portati alla luce come parte di un progetto finanziato dalla National Geographic Society, con il sostegno di diversi musei e università argentine, incluso il Museo de La Plata. Lo scopo di questa ricerca era quello di colmare alcune lacune sulla storia evolutiva di questi animali, in particolare degli ultimi 15 milioni di anni del Cretaceo.

Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su