Gli scienziati hanno appena scoperto delle tenie risalenti al periodo dei dinosauri

Sono uno dei parassiti più disgustosi presenti in natura e probabilmente hanno infestato l'intestino di miliardi di organismi dall'epoca della loro prima comparsa. Sono le tenie, degli invertebrati appartenenti al gruppo dei Cestodi, che hanno un ciclo vitale molto particolare.

Essi infatti entrano all'interno degli organismi sotto la forma di larve e uova, per poi maturare all'interno del loro intestino e cominciare a crescere (come è capitato recentemente ad un uomo che si è trovato a convivere con una tenia di 6 metri). Sono in grado di aggredire la maggioranza dei vertebrati e una nuova scoperta senza precedenti li ha appena trovati all'interno di un frammento d'ambra, risalente al Cretaceo e a circa 100 milioni di anni fa.

Questa scoperta è avvenuta grazie al lavoro di diversi scienziati dell'Accademia cinese delle scienze e sta permettendo agli scienziati di comprendere molti punti oscuri dell'evoluzione dei platelminti, il phylum dei vermi piatti a cui appartengono i Cestodi.

Secondo i resoconti forniti all'interno dell'articolo pubblicato sulla rivista Geology, la tenia risalente al Cretaceo era in grado d'infettare anche grossi animali come i dinosauri e presentava delle caratteristiche particolari, che la rendono diversa dalle specie moderne.

"Caratteristiche esterne come il suo modello di armatura o i suoi tentacoli parzialmente invaginati sono più simili rispetto alla superficie delle tenie tripanorinchi che parassitano gli elasmobranchi marini. Tuttavia, il fatto che questo animale sia stato trovato nell'ambra, dimostra che viveva nelle terre emerse e che potenzialmente non parassitava solo organismi che vivevano in mare" hanno affermato i ricercatori.

Le ricostruzioni migliori affermano che questi parassiti fossero presenti all'interno di squali e di pastinache, che una volta spiaggiate per colpa delle tempeste marine potevano essere divorate dagli spazzini terrestri. Così facendo, quest'ultimi ingurgitavano accidentalmente anche le tenie che erano presenti nel corpo delle loro prede. È probabile inoltre che la tenia conservata nell'ambra si sia conservata dentro questa sostanza grazie alla presenza di alcune piante che, in una spiaggia, hanno ricoperto con la loro resina la superficie di un organismo attaccato da questi parassiti.

Recentemente, le tenie hanno dimostrato di essere molto più pericolose del previsto, attaccando il cervello di un essere umano che mangiava spesso carne cruda. Per questa ragione, i medici consigliano sempre di mangiare sempre con la massima prudenza pasti che prevedono il consumo di pesce e maiale crudo o poco cotto.

Su INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti di oggi.