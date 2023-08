Sintetizzato l'atomo di ossigeno più pesante mai prodotto

Dopo la creazione dell'isotopo di magnesio più leggero al mondo, alcuni ricercatori sono riusciti nell’impresa di sintetizzare l’atomo di ossigeno più pesante mai prodotto. Si tratta dell’Ossigeno-28, un isotopo contenente ben venti neutroni.

Il nucleo di un atomo è composto da protoni e neutroni, le particelle subatomiche che costituiscono quasi la totalità della massa dell’atomo stesso. Il numero di protoni definisce l’elemento, quindi tutti gli atomi d’ossigeno hanno 8 protoni. Il numero di neutroni influisce sulla massa ma non sulla natura dell’elemento, quindi gli atomi di ossigeno possono avere un numero diverso di neutroni.

In precedenza, il maggior numero di neutroni osservato in un atomo di ossigeno era 18, nell'isotopo ossigeno-26 (8 protoni più 18 neutroni). Ora, un team guidato dal fisico nucleare Yosuke Kondo del Tokyo Institute of Technology ha trovato due isotopi di ossigeno ancora più massicci, l'ossigeno-27 e l'ossigeno-28, rispettivamente con 19 e 20 neutroni.

Per farlo, il team ha sparato un fascio di isotopi di calcio-48 su un bersaglio di berillio per produrre atomi più leggeri, tra cui il fluoro-29. Questo isotopo ha un protone in più dell’ossigeno-28 che è stato eliminando sparando il fluoro contro un bersaglio di idrogeno liquido.

Il tentativo ha avuto successo, ma sia l'ossigeno-27 che l'ossigeno-28 si sono rivelati instabili. Si tratta di una sorpresa per gli scienziati, che fino a oggi credevano che sia 8 che 20 fossero "numeri magici" per la stabilità di un atomo e che quindi l’ossigeno-28 potesse essere l’isotopo più stabile insieme al comune ossigeno-16 (a proposito, da dove arriva l'ossigeno che respiriamo?).

Lo studio suggerisce che le precedenti teorie abbiano delle falle. Forse 20 neutroni non chiudono un guscio neutronico come previsto ma, per confermarlo, i ricercatori dovranno attendere di poter sondare il nucleo in uno stato eccitato a più alta energia.