Gli scienziati stanno attuando un 'protocollo per un contatto alieno' ufficiale

Siamo pronti ad un eventuale contatto da parte di una civiltà aliena? Secondo dei ricercatori, la risposta è no, ed è un problema. È per questo che un team di esperti e scienziati si è riunito per sviluppare un protocollo e preparare il mondo intero ad un improvviso incontro extraterrestre.

Secondo John Elliot, scienziato all'Università di St. Andrews in Scozia, "La fantascienza è colma di storie in cui viene esplorato l'impatto sulla società umana della scoperta o di un incontro con vita al di fuori del nostro pianeta". Elliot è il coordinatore del nuovo SETI Detection Hub dell'Università, un'organizzazione interdisciplinare che si occuperà di ideare il nuovo protocollo.

Secondo Elliot, il gruppo di ricerca andrà oltre lo studio dell'impatto sulla nostra società e si focalizzerà su come dovremmo rispondere.

Non è la prima volta che l'umanità pensa a come affrontare un possibile contatto alieno. Uno dei primi protocolli fu sviluppato proprio dal SETI (Istituto per la ricerca di intelligenza extraterrestre) nel 1989.

Questo protocollo fu revisionato per l'ultima volta più di una decina di anni fa, e non approfondisce quella che dovrebbe essere la risposta internazionale ad un contatto alieno. Sottolinea invece l'importanza nel divulgare la scoperta con la popolazione e la comunità scientifica.

Nonostante le numerose scoperte di esopianeti e della quasi certa presenza di acqua su Marte (da qui abbiamo recentemente ricevuto l'ultima foto dal lander InSight), non abbiamo ancora avuto occasione di trovare una forma di vita intelligente extraterrestre.

"Riceveremo mai un messaggio da E.T.? Non sappiamo se e quando succederà." ha affermato Elliot. "Ma sappiamo che non possiamo farci trovare impreparati, scientificamente, socialmente e politicamente, per un evento che potrebbe accadere anche domani."

Il nuovo SETI Detection Hub si occuperà di individuare segnali di potenziali messaggi alieni e nello sviluppo di nuovi protocolli di risposta nel caso di comunicazioni con dei messaggeri alieni, che potrebbero avvenire in maniera inaspettata.