Scienziati avvertono che la civiltà come la conosciamo sta finendo

Non è una novità: la crisi climatica che stiamo vivendo ci sta costringendo a cambiare i nostri paradigmi e, se questi cambiamenti non dovessero arrivare in tempo, dobbiamo prepararci a un cambiamento radicale. Recentemente diversi scienziati di Stanford hanno discusso in un podcast sulla crisi globale... e nessuno aveva buone notizie.

I tassi di estinzione oggi si stanno muovendo a circa 100 volte il tasso tipicamente osservato nella storia conosciuta di quattro miliardi di anni di estinzione della Terra, ha dichiarato Tony Barnosky, un biologo di Stanford. Una così rapida perdita di popolazione significa che il nostro pianeta sta attualmente vivendo il peggior episodio di estinzione di massa dai tempi dei dinosauri.

Se questa tendenza dovesse continuare, in futuro vedremo distruzioni dell'habitat, interruzioni nella catena alimentare naturale, infertilità del suolo e molto altro ancora, portando alla rovina della società umana. "Direi che è troppo dire che stiamo uccidendo il pianeta, perché il pianeta starà bene", continua Barnosky. "Quello che stiamo facendo è uccidere il nostro modo di vivere."

Durante lo show è anche apparso Paul Ehrlich, altro scienziato di Stanford, che nel 1968 è stato considerato un allarmista per le controverse previsioni fatte all'epoca. Nonostante alcune delle sue (catastrofiche) predizioni non si siano verificate, molte idee si stanno materializzando oggi: ovvero che i gas serra avrebbero sciolto il ghiaccio polare e che l'umanità avrebbe sopraffatto la natura selvaggia.

"L'umanità non è sostenibile. Per mantenere il nostro stile di vita avresti bisogno di altre cinque Terre", ha dichiarato Ehrlich al suo intervistatore (ed effettivamente l'Earth Overshoot Day ne é la prova). "L'umanità è molto indaffarata mentre è seduta su un ramo che stiamo segando".