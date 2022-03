Finalmente gli scienziati hanno avvistato i misteriosi 'orchi' dello spazio profondo

Che ci crediate o meno anche nello spazio esistono gli "Orchi" e, dopo una lunga ricerca cosmologica, finalmente si è riusciti a catturarne una nuova immagine in alta a definizione che può dirci di più sulla loro natura. Penserete siamo usciti di senno, ma in realtà è proprio così che si chiamano questi fenomeni radio.

L'immagine che vedete in massima risoluzione in calce alla news, ritrae quelli che ad oggi sono conosciuti come ORC (Odd Radio Circles). Visto che gli scienziati sono fantasiosi mattacchioni hanno ben pensato di confondere l'anagramma con la parola Orc, che in inglese significa - appunto - orco.

Si tratta sostanzialmente di fenomeni a onde radio piuttosto curiosi, che sembrano originarsi dallo spazio profondo e dal cuore di galassie lontanissime. Gli ORC sono stati avvistati per la prima volta nel 2019 mediante il radiotelescopio australiano Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), ma il risultato - per quanto incredibile - non riuscì a svelare completamente i segreti di questo fenomeno cosmico.

Grazie ad un nuovo studio, si è riusciti a carpire molte più informazioni dagli ORC adoperando il radiotelescopio MeerKAT (un array di 64 antenne situate nel Sud Africa): lo strumento è l'autore dell'immagine di cui parliamo oggi, il quale è riuscito a dare una prova in alta definizione degli Odd Radio Circles. Per questo motivo, la foto è stata intitolata ORC 1.

Dai dati analizzati dagli scienziati sembra che ogni cerchio sia distante diversi miliardi di anni luce da noi e che il loro spessore si aggira intorno a qualche milione di anno luce. Nonostante queste nuove informazioni, è ancora presto per dire di aver svelato il mistero degli ORC, dal momento che ancora molti dubbi rimangono sulla loro natura.

I ricercatori hanno affermato, infatti, di non essere ancora in grado di fornire una risposta sulla loro effettiva origine e il fatto che essi siano visibili esclusivamente nel campo delle onde radio (senza nessuna controparte energetica significativa) aiuta a rendere ancor più fitto il mistero.

Si spera che con l'accesso ai radiotelescopi ancora più sensibili, come l'Osservatorio Square Kilometer Array "SKA" (la cui costruzione è iniziata nel 2021) si possano svelare ulteriori dettagli. Se tutto andrà bene, SKA inizierà ad essere operativo entro la fine del 2027. E nel frattempo, gli orchi, continueranno a scrutarci.

Non è la prima volta che l'universo ci affascina con i suoi misteri: di recente misteriose onde radio sono son state captate da alcune galassie.