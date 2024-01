Gli scienziati hanno finalmente osservato dei singoli atomi di un gas molto peculiare

I gas nobili sono molto peculiari rispetto agli altri gas. Sono chimicamente inerti, poiché composti dagli elementi racchiusi nel 18° gruppo della tavola periodica.

Tra loro ritroviamo l'elio, il neon, l'argon e tra le caratteristiche più peculiari che li caratterizzano c'è il fatto che questi elementi hanno completato il loro ottetto e difficilmente interagiscono con gli altri elementi della materia ordinaria.

Considerati molto importanti per l'economia, i gas nobili sono ampiamente utilizzati nella tecnologia, ma anche nelle nostre lampadine o per gonfiare i palloncini. L'eventuale loro scomparsa provocherebbe quindi una grave crisi commerciale, come affermano diversi scienziati riguardo alla rarità dell'elio (è vero che stiamo finendo l'elio?).

A differenza dell'anidride carbonica o del metano, i gas composti da questi elementi sono anche molto difficili da vedere tramite le tecnologie oggi globalmente usate per studiare la materia, ma un team di fisici viennesi è riuscito a superare queste difficoltà, catturando per la prima volta l'immagine di un nanocluster di atomi di xenon.

"Stavamo studiando l'uso dell'irradiazione ionica per modificare le proprietà del grafene, quando abbiamo notato qualcosa di insolito: quando i gas nobili vengono utilizzati in questi esperimenti, possono rimanere intrappolati tra due fogli di grafene" ha affermato il Dott. Jani Kotakoski, docente di chimica all'Università di Vienna, in una dichiarazione pubblica. Cos'era però successo?

Questo esperimento proposto dal team di Vienna ha praticamente intrappolato in maniera casuale dello xenon tra gli strati di grafene, rendendolo comunque capace di muoversi liberamente, come in una sorta di prigione.



Gli atomi di xenon erano liberi di girovagare all'interno delle loro gabbie di grafene, formando i nanocluster che sono stati poi fotografati tramite la microscopia elettronica a trasmissione. Ciò è stato possibile perché i gas nobili non formano legami chimici, impedendo allo xenon di reagire con il grafene e di sfuggire così alla sua prigione.

Secondo gli scienziati, questo risultato apre nuove possibilità per la ricerca della materia condensata, la branca della fisica che studia le proprietà microscopiche degli elementi. Questa scoperta potrebbe inoltre aiutare gli scienziati anche a capire alcuni particolari fenomeni della meccanica quantistica, che formano stati particolari della materia. Per saperne di più a proposito: è stato scoperto un nuovo stato della materia nascosto nel mondo quantico.

“I prossimi passi consistono nello studiare le proprietà di questi cluster quando andiamo a utilizzare altri gas nobili e capire come si comportano alle basse e alle alte temperature”, ha aggiunto il dott. Kotakoski, con la mente ormai proiettata verso nuovi orizzonti della ricerca.