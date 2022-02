Gli scienziati stanno cercando di comunicare con i delfini... a suon di musica

La musica è un ottimo mezzo di comunicazione. Le melodie sono capaci di esprimere tristezza, felicità o addirittura paura. Non solo gli umani: numerosi studi hanno mostrato che anche gli animali apprezzano una bella melodia... e se fosse questa la chiave per comunicare con loro? Così alcuni scienziati ci stanno effettivamente provando.

Un esperimento è stato condotto con dei delfini a Port Stephens, nel New South Wales, nel dicembre 2021 ed è stato guidato dai ricercatori dell'Australian National University. I cetacei hanno assistito a un "concerto" di ottavini, flauti e perfino a un cantante dell'opera (non per niente hanno tratti di personalità simili agli umani). Strumenti come il flauto raggiungono frequenze più vicine alle vocalizzazioni dei delfini, che sono ben oltre i limiti della voce umana.

"Nel corso degli anni, ho osservato che il modo migliore per facilitare gli incontri con i delfini selvatici è cantare o suonare musica. Vent'anni fa, ho visto il mio amico indigeno australiano Bill Smith comunicare con i delfini con il suo didgeridoo e tre anni fa ho visto la famosa cantante e amica Camille cantare ad alcuni delfini in Australia e in Francia", ha dichiarato la dott.ssa Olivia De Bergerac, neuroscienziata ed esperta di delfini.

Il primo incontro con le creature è stato magico: i delfini, oltre ad ascoltare attentamente la melodia, hanno seguito i ricercatori e i musicisti mentre si spostavano con la barca. Sappiamo da tempo che i cetacei siano capaci di "capire" e "rispondere" alla musica, e durante il loro esperimento hanno registrato i vocalizzi delle creature.

È qui che i ricercatori sperano di attuare un passo avanti per il loro prossimo esperimento, cercando di creare melodie ancora più centrate per queste creature. A proposito, sapete che i delfini riescono a utilizzare degli strumenti?