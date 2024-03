Questa specie gigante si estinse nel nord del Pacifico solo 200 anni fa

Oggi i cormorani si possono trovare in diverse zone costiere del mondo, essendo una delle specie di uccelli marini più comuni. Si trovano persino nei pressi dei porti, dove cercano di trafugare il pescato dalle navi, di ritorno da una battuta di pesca.

Non tutti tuttavia sanno che un tempo esisteva una specie gigante di cormorano nelle coste russe del Pacifico settentrionale, che si estinse per colpa della nostra specie nella prima metà dell'Ottocento. Le sue dimensioni erano davvero notevoli, essendo grande un metro e pesante oltre i 6,5 chili, mentre l'origine della sua famiglia è molto antica.

Per quanto diversi esemplari di questa specie sono stati conservati in tutto il mondo, gli scienziati hanno però poche informazioni sulla sua storia, motivazione che ha spinto alcuni scienziati dell'Università di Akureyri ad analizzarne diversi esemplari.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati nel Bulletin of the British Ornithologists' Club e hanno permesso agli scienziati di scoprire alcune curiosità di questo cormorano.

Descritto per la prima volta nel 1811, questo uccello aveva folte popolazioni su alcune isole che si trovano poco lontano dalla costa della Russia, del Giappone e dell'Alaska, all'epoca meta di balenieri e pescatori. Questi animali vivevano tranquilli, cercando di mangiare più pesce possibile in alcune delle acque più ricche di biodiversità del pianeta (ma anche molto pericolose), quando cominciarono a notare la presenza delle navi, che tiravano a sé reti colmi di pesce.

In un primo momento cormorani e pescatori lottarono per ottenere la maggiore quantità di cibo, ma come affermano gli autori dell'articolo fu un altro il problema che portò questo uccello a scomparire, dopo solo pochi decenni dalla sua scoperta.

"Anche se non possiamo essere esattamente sicuri del motivo per cui il cormorano dagli occhiali si è estinto, tutti gli esemplari conosciuti risalgono al periodo in cui le volpi furono introdotte in alcune isole del Pacifico per l'allevamento di animali da pelliccia", spiega Alex Bond, uno degli autori dell'articolo. "Anche se non fossero l'unica causa, è probabile che le volpi abbiano avuto un ruolo nel portare questi uccelli verso l'estinzione in breve tempo."

Le isole in cui questi uccelli marini vivevano erano infatti prive di importanti predatori, fattore che indusse i cormorani a non saper rispondere alle aggressioni delle volpi sfuggiti dagli allevamenti o che venivano tranquillamente rilasciati in natura. Confronti diretti effettuati all'interno dei musei hanno poi confermato come gli esemplari oggi conservati in tutto il mondo provenissero dalle stesse isole, indicazione di come l'uomo avesse cacciato questa specie in maniera davvero intensa in alcuni territori.

"Non è inoltre chiaro se un tempo questo cormorano visse più ampiamente nel Pacifico settentrionale o se si trovasse esclusivamente solo su un ridotto numero di isole, ma è probabile che la specie non sia mai stata molto abbondante" concludono gli autori. "Sta di fatto che tutti gli esemplari oggi conosciuti provenivano dalle Isole del Comandante e passavano attraverso Sitka, che allora era la capitale dell'America russa."

Collegando tutto questo con l'aumento della competizione alimentare e al calo del pescato, provocato dall'arrivo dei pescherecci, è quindi facile immaginare come i cormorani giganti non siano riusciti a tenere il passo nei confronti degli altri predatori, morendo letteralmente di fame prima di venire sbranati a loro volta dalle volpi.

