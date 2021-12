Gli scienziati cercano di capire se 'oscurare il Sole' possa essere fattibile in futuro

Potrebbe sembrare un progetto saltato fuori da qualche romanzo distopico o il piano malefico di un super cattivo di 007, ma è in realtà il Centro nazionale per gli studi atmosferici degli Stati Uniti (NCAR) che sta studiando questa remotissima possibilità: oscurare il Sole per limitare i danni del cambiamento climatico.

Questa, infatti, potrebbe essere l'ultima risorsa per raffreddare la Terra se non dovessimo riuscire a fermare le nostre emissioni di anidride carbonica. Ovviamente, così come potrete immaginare, un metodo simile è molto controverso e non esistono dati affidabili o sperimentali sulla questione. L'unico modo per esaminare uno scenario simile è grazie ai supercomputer (questi strumenti vengono perfino utilizzati per prevedere la nascita delle stelle).

Alcuni dei primi 500 supercomputer al mondo vengono utilizzate proprio all'interno di strutture di ricerca climatica, poiché questi sono gli unici strumenti in grado di simulare il futuro della Terra. Recentemente Amazon ha offerto i suoi potenti strumenti di cloud computing ai ricercatori del National Center for Atmospheric Research.

Gli esperti hanno simulato 30 diversi scenari della Terra tra il 2035 e il 2070, alcuni dei quali includono anche il blocco parziale del Sole. Riguardo allo scenario del "blocco solare", gli studi condotti suggeriscono che potrebbe essere molto pericoloso, soprattutto perché potrebbe essere impossibile fermarlo una volta avviato.

Insomma, l'oscuramento del Sole è sicuramente una delle ultime opzioni per quanto riguarda il fallimento dei nostri piani contro il riscaldamento climatico, ma potrebbe essere la nostra unica speranza in futuro.