Gli scienziati del clima non si aspettavano che il 2023 fosse così estremo

Il 2023 si è rivelato un anno di svolta per il clima globale, superando le aspettative degli scienziati climatici e stabilendo nuovi record di calore. Nonostante le previsioni che indicavano il 2023 come l'anno più caldo mai registrato, la realtà si è rivelata ancora più grave.

Il mondo ha assistito a siccità storiche, inondazioni, tempeste e incendi boschivi, eventi per i quali molte nazioni non erano preparate. Gavin Schmidt, climatologo di punta della NASA, si è detto "francamente sbalordito" dagli eventi del 2023, che non solo hanno infranto il record precedente, ma lo hanno superato di un margine record.

La maggior parte degli scienziati concorda sul fatto che la tendenza a lungo termine sia legata al riscaldamento globale, ma gli eventi del 2023 hanno aggiunto un "qualcosa in più" che ancora non può essere spiegato completamente. Per la prima volta, tutti i 365 giorni del 2023 hanno superato di 1 °C i livelli pre-industriali, avvicinandosi pericolosamente al limite di 1,5 °C stabilito dall'Accordo di Parigi sul clima.

Anche se l'anno precedente i centri di previsione climatica avevano previsto una bassa probabilità che la temperatura annuale del 2023 fosse così alta, i record sono stati infranti. Tra i possibili fattori contribuenti, gli scienziati stanno esplorando cambiamenti nelle eruzioni vulcaniche, nelle emissioni di aerosol e nel ciclo solare.

La situazione in Antartide, dove il ghiaccio marino ha raggiunto il punto più basso degli ultimi 45 anni, è particolarmente preoccupante. Questo scioglimento del ghiaccio potrebbe innescare un circolo vizioso, rendendo la calotta glaciale ancora più vulnerabile. Tale situazione pone interrogativi cruciali: il 2023 è stato un'eccezione o l'inizio di cambiamenti climatici accelerati?