Scienziati conversano per 20 con una balena, ecco cosa si sono detti

In una prima volta incredibile per la scienza, un team di scienziati ha stabilito una comunicazione diretta con una balena gobba, in un dialogo durato 20 minuti. Questo storico scambio, avvenuto al largo delle coste dell'Alaska, ha visto la creatura, soprannominata Twain, rispondere a un "contatto vocale" emesso dagli scienziati.

Questo tipo di segnale, simile a un saluto umano, è utilizzato dalle balene per richiamare altri esemplari o per segnalare la propria posizione. Durante l'esperimento, Twain ha nuotato verso la barca e ha circondato l'imbarcazione, rispondendo 36 volte al segnale di contatto, emesso dagli scienziati a intervalli variabili (ma questo è solo la punta dell'iceberg).

Il mammifero marino ha risposto con intervalli di tempo simili, indicando un'interazione intenzionale e consapevole. Questo tipo di scambio suggerisce che Twain fosse impegnata in una vera e propria conversazione con gli scienziati. L'esperimento, condotto da un team di UC Davis, Alaska Whale Foundation e SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), ha anche implicazioni per la ricerca di intelligenze extraterrestri.

Secondo Laurance Doyle, un ricercatore principale del SETI Institute e coautore dello studio, il comportamento di Twain potrebbe essere simile a come le razze aliene intelligenti potrebbero cercare di contattare l'umanità. Comunicare con gli extraterrestri richiede di sapere cosa cercare, e perfezionare questi filtri intelligenti potrebbe aiutare a identificare segnali intelligenti provenienti dallo spazio.