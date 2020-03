Gli scienziati stanno costruendo un teletrasporto quantico basato su due buchi neri

Sembrava fantascienza, eppure, un team di fisici ha intenzione di creare un vero telestrasporto. Non è una macchina, come ce la saremmo immaginata, ma potrebbe somigliare più ad un portale del cartone Rick e Morty; infatti gli scienziati prevedono di crearlo grazie a due buchi neri quantisticamente intrecciati.

Una teoria di alcuni anni fa ha ipotizzato che due buchi neri totalmente intrecciati potrebbero essere in grado di trasmettere informazioni tra loro una volta superato l'orizzonte degli eventi, invece di distruggerle. Potrebbe non essere una sorpresa in quanto questo fenomeno, chiamato teletrasporto quantico, è già utilizzato per la costruzione di computer quantistici.

Potrebbe essere pericoloso?

Chistopher Monroe e Brian Swingle, due ricercatori dell'University of Maryland, hanno intenzione di creare dei circuiti quantici per imitare il più possibile dei veri buchi neri (visto che, attualmente, possono creare questi mostri cosmici è aldilà delle nostre capacità). Le previsioni, sotto questo punto di vista, sono favorevoli: ci sono buone probabilità di riuscita.

Sostanzialmente se la supposizione dei fisici fosse giusta, i circuiti ospiterebbero diverse informazioni così che il primo le rimescoli, mettendo fine alla sua vita ma permettendo all'altro buco nero di ricevere l'informazione per decodificarla.



Non potremmo teletrasportarci da un luogo ad un altro, per il momento, ma potremmo esserci parzialmente vicini (almeno per quanto riguarda il calcolo quantistico).