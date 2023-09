Scienziati costruiscono assurdi robot spia in grado di autodistruggersi

Nel tentativo di creare robot capaci di controllare il proprio ciclo di vita, alcuni ricercatori dell’Università di Seoul hanno sviluppato piccoli bruchi robotici che possono sciogliersi in una pozza di melma tossica. Queste piccole e morbide macchine potrebbero essere utilizzate come spie capaci di volatilizzarsi nel nulla.

Il piccolo spybot, infatti, è stato in grado di avvicinarsi a un'arma e ne ha misurato la temperatura con i suoi sensori (quasi meglio del robot infiltrato tra i gorilla). Successivamente, si è ritirato in una posizione sicura per riportare le sue scoperte e ha avviato l'autodistruzione.

Il corpo del robot è lungo 3 centimetri ed è composto da difeniliodonio esafluorofosfato miscelato a una resina al silicone. Questa composizione garantisce una buona resistenza ed elasticità, permettendo al piccolo robot di muoversi in modo simile a un bruco.

L’autodistruzione è innescata da LED ultravioletti presenti all’interno dei robot, che ne destabilizzano la composizione chimica. L'esposizione alla luce ultravioletta fa sì che il difeniliodonio esafluorofosfato si trasformi in fluoruro, indebolendo l'intera struttura e facendolo fondere.

Il problema è che la piccola pozzanghera che rimane dopo l’autodistruzione contiene ioni fluoruro potenzialmente tossici. Inoltre, al momento l’intero processo di liquefazione richiede circa un’ora.

Insomma, i nuovi bruchi robotici hanno bisogno di qualche messa a punto prima di essere impiegati come spie. Ma la nuova invenzione potrebbe avere altre importanti applicazioni. Per esempio, i robot potrebbero trasportare farmaci all’interno di zone inaccessibili del nostro corpo.