Scienziati hanno costruito il robot morbido più veloce di sempre ispirandosi al ghepardo

Ispirandosi all'animale più veloce della Terra, il ghepardo, degli scienziati sono riusciti a creare il robot "morbido" più veloce di sempre. Questi nuovi robot sono anche in grado di afferrare oggetti delicatamente o con una forza sufficiente per sollevare oggetti pesanti.

La chiave della velocità del ghepardo è il potere derivato dalla flessione della sua spina dorsale. Così, imitando questa capacità, gli esperti hanno consentito al robot di esercitare rapidamente forza contro il suolo. L'azione di flessione, infatti, consente al robot di galoppare attraverso la superficie molto più velocemente dei modelli precedenti.

In precedenza, i robot morbidi sviluppati dal team rimanevano in costante contatto con il suolo, limitandone la velocità. Il gruppo di esperti afferma che fino ad ora i robot più veloci erano in grado di muoversi a velocità fino a 0.8 lunghezze di corpo al secondo su superfici solide piane. I robot ispirati al ghepardo, invece, possono raggiungere velocità fino a 2.7 lunghezze corporee al secondo.

La velocità è tre volte superiore rispetto alle generazioni precedenti e ha raggiunto una bassa frequenza di attuazione di circa 3 hertz. Il nuovo prototipo può anche percorrere pendenze ripide, qualcosa di difficile - se non impossibile - per i robot di questo tipo che, solitamente, esercitano meno forza sul terreno.

I robot sviluppati dal team sono lunghi circa 7 cm e pesano circa 45 grammi. Anche la NASA sta lavorando a modelli simili, utili - forse - per esplorare nuovi mondi.