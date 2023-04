Scienziati creano cellule umane con la capacità di mimetizzarsi dei calamari

La capacità di mimetizzazione è rara nel regno animale. Calamari e polpi, ad esempio, hanno l'abilità di cambiare in modo fluido il colore e la trasparenza della loro pelle, permettendo di nascondersi in bella vista per sfuggire a predatori o per mimetizzarsi e attaccare eventuali prede. Sarebbe possibile dare questa abilità agli umani?

Difficile, perché le cellule della pelle di calamaro non possono essere coltivate in laboratorio, rendendole quasi impossibili da studiare. Tuttavia, i ricercatori adesso hanno fatto un passo avanti: hanno deciso di replicare invece la capacità di mimetizzarsi dei calamari nelle cellule umane.

"Abbiamo avuto la folle idea di vedere se potevamo catturare qualche aspetto della capacità dei tessuti della pelle di calamaro di cambiare la trasparenza all'interno delle colture di cellule umane", ha affermato Alon Gorodetsky, che ha presentato le scoperte del suo team a una riunione dell'American Chemical Society.

I calamari hanno quella che viene chiamata "colorazione basata sui pigmenti", che può modificare la quantità di luce assorbita e la colorazione strutturale, che influenza il modo in cui la luce viene diffusa attraverso le strutture micro e nanoscopiche. Gli addetti ai lavori si sono concentrati sui leucofori, cellule della pelle che facilitano la colorazione strutturale attraverso proteine ​​chiamate riflettoline.

Il team ha introdotto i geni che formano la riflettanza dei calamari nelle cellule umane e alla fine ci sono riusciti grazie al... sale! Aggiungendo del sale ai mezzi delle colture cellulari, la riflettina nelle cellule umane ha iniziato a raggrupparsi in nanoparticelle più grandi. Più ne aggiungevano, più grandi erano i grumi riflettenti, permettendo di regolare loro la trasparenza.

L'obiettivo della ricerca non è quello di creare umani invisibili (per quello c'è il mantello dell'invisibilità di Harry Potter), ma capire meglio le cellule della pelle di calamaro che potrebbero portare a innovazioni.