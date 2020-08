Scienziati creano pressione oltre 100 volte di quella presente nel nucleo della Terra

In un laboratorio è stata generata una pressione oltre 100 volte quella rilevata nel nucleo della Terra. Utilizzando il sistema laser a più alta energia al mondo, i fisici hanno sottoposto brevemente campioni di idrocarburi solidi a pressioni fino a 450 megabar, ovvero 450 milioni di volta la pressione a livello del mare.

Ciò equivale alle pressioni riscontrate in un raro tipo di stella nana bianca, alcuni degli oggetti più densi dell'Universo conosciuto. Questi corpo celesti sono molto densi e possono essere fino a circa 1.5 volte la massa del Sole, racchiusi in una sfera delle dimensioni della Terra. A circa 100 megabar di pressione, gli elettroni vengono privati ​​dei loro nuclei atomici e, poiché elettroni identici non possono occupare lo stesso spazio, questi elettroni forniscono la pressione verso l'esterno che impedisce alla stella di collassare.

Il set-up sperimentale consisteva in una piccola, solida perlina di plastica di un millimetro all'interno di un cilindro d'oro cavo delle dimensioni di una gomma da matita (chiamata hohlraum). Il cilindro è stato quindi irradiato con 1.1 milioni di joule di luce ultravioletta erogata dai laser, che hanno creato un bagno di raggi X uniforme riscaldando la sfera di plastica a quasi 3.5 milioni di Kelvin.

La pressione all'interno del nucleo della Terra è di 3,6 megabar. E, in precedenza, la pressione più alta raggiunta in questo tipo di esperimento controllato è stata di 60 megabar. La ricerca in questione è stata pubblica sulla prestigiosa rivista Nature.