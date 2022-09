Gli scienziati hanno creato delle cellule sintetiche 'viventi', avvalendosi dei batteri

Quello che hanno compiuto i ricercatori dell’Università di Bristol, nel Regno Unito, è al limite del mitologico: hanno creato cellule sintetiche che svolgono funzioni chiave della vita sulla Terra, come la generazione di energia e l’espressione dei geni.

Il suddetto sistema è capace di trasformarsi da una forma sferica a una più naturale, simile ad un ameba. Questo significa che i filamenti proto-citoscheletrici sono “vivi”: citando i ricercatori sono “strutturalmente dinamici su scale temporali estese”.

Creare un qualcosa che sia lontanamente associabile alla parola “vita” è straordinario; per qualche uomo vissuto migliaia di anni fa sarebbe un vero e proprio miracolo. Arrivare a questo risultato, tuttavia, non è stato affatto facile, dato che anche gli organismi più semplici sono il frutto di complesse e numerose operazioni biochimiche.

Gli scienziati hanno cominciato col replicare una singola funzione, come l’espressione genica, la catalisi enzimatica e l’attività del ribozima. La standardizzazione di queste piccole forme di vita sintetica porterebbe vantaggi in qualsiasi settore, dalla produzione alla medicina. Contemporaneamente a questi studi di riprogettazione cellulare, si stanno sviluppando modi per ridurre le cellule esistenti in natura in minuscoli frammenti da utilizzare come base per ricostruire qualcosa di relativamente nuovo.

Per far sì che avvengano questi processi, gli scienziati si sono avvalsi di due colonie batteriche, l’Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, che sono state miscelate con microgocce vuote in un liquido viscoso. I campioni ottenuti sono due: una colonia all’interno delle goccioline e una sulla superficie.

Quindi i ricercatori hanno aperto le membrane dei procarioti, bagnandole con un enzima (lisozima) e un polipeptide (melittina). Al fine della sintesi delle protocellule rivestite di membrana, è stato prelevato il contenuto batterico catturato dalle goccioline. Questo significa che queste cellule sono in grado di compiere complesse elaborazioni, come la produzione di ATP attraverso la glicolisi e la trascrizione e la traduzione dei geni.

"Il nostro approccio all'assemblaggio del materiale vivente offre un'opportunità per la costruzione dal basso verso l'alto di costrutti simbiotici viventi/cellule sintetiche", afferma l’autore dello studio, il chimico Can Xu.

Questo studio è molto differente rispetto a quello della cellula che cresce e si divide, che vi abbiamo proposto tempo fa.