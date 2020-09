Gli scienziati hanno creato la prima pelle artificiale e può provare dolore

Gli scienziati della RMIT University di Melbourne, in Australia, hanno creato la prima pelle artificiale, la quale è capace di provare dolore, così come quella del nostro corpo. In questo modo si aprono grandi possibilità nel panorama delle protesi ma non solo, anche per lo sviluppo di umanoidi realistici!

Così scrive il team dell'università australiana: "L'obiettivo è migliorare le protesti ma può aprire anche diverse possibilità nell'ambito della creazione di umanoidi". Il dispositivo, la pelle artificiale per intenderci, è costruito in modo da imitare le vie nervose che collegano il cervello ai ricettori della pelle umana, in questo modo lo scambio di informazioni che avviene in millisecondi nel nostro corpo può essere replicato anche sulle protesti.

Fino ad ora nessuna tecnologia si è minimamente avvicinata ad un obiettivo del genere, ce lo dice Madhu Bhaskaran, il coautore dell'articolo, "la pelle è il più grande organo sensoriale del nostro corpo, le sue caratteristiche sono estremamente complesse, progettate proprio per inviare segnali di allarme quando qualcosa fa male" spiega "possiamo percepire ogni cosa ma soltanto quando tocchiamo qualcosa, per esempio, troppo calda, la nostra pelle riesce ad inviare un vero e proprio segnale di allarme al cervello."

Bhaskaran sottolinea questo aspetto proprio perché il prototipo, in quanto pelle artificiale, è in grado di riconoscere i cambiamenti di pressione, il caldo ed il freddo per esempio, ma raggiunta una certa soglia di sopportazione il dispositivo reagisce come la pelle umana, inviando segnali di allarme, in pratica.

"Alcune tecnologie esistenti hanno utilizzato i segnali elettrici per imitare diversi livelli di dolore mentre questi - afferma l'autore principale dello studio, Ataur Rahman - sono in grado di reagire alla pressione meccanica, infondendo una reale sensazione di dolore."

In pratica, così spiega il ricercatore Rahman, la pelle artificiale è in grado di distinguere quando stiamo toccando uno spillo e quando invece ci pungiamo con esso. Questo rappresenta per l'avanzamento tecnologico un incredibile traguardo, raggiunto e superato!

Un'invenzione del genere potrebbe cambiare per sempre la vita di moltissime persone in tutto il mondo ma non solo, potrebbe essere una colonna portante nel futuro della robotica!