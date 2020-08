Gli scienziati hanno creato una versione del gioco 'Go' in scala quantistica

Come si può "trasformare" un gioco vecchio 2.500 anni in chiave moderna? Basta renderlo quantistico! L'idea è venuta a un team di scienziati cinesi che, invece di utilizzare le classiche pietre nere e bianche, ha utilizzato dei fotoni. Si tratta di un esperimento che potrebbe annunciare una nuova era di giochi basati sulla fisica quantistica.

Il gioco in questione è Go, dove i giocatori cercano di rivendicare il territorio su una tavola e catturare le pietre dell'altro circondandole con le proprie pedine. Stiamo parlando di un gioco estremamente complesso governato da regole molto semplici.

Nella versione quantistica, che è descritta in un documento condiviso sul server di prestampa ArXiv il mese scorso, l'uso di fotoni intrecciati introduce nuovi livelli di complessità e casualità. La differenza principale tra i due giochi è che ora importa se un fotone circondato è intrecciato con un altro o no. Quando un giocatore posiziona due fotoni, rimangono intrappolati fino a quando un altro fotone viene posizionato accanto a uno di essi. Finché rimangono impigliati, nessuno dei due fotoni può essere catturato.

Inoltre, grazie alla natura ingannevole della fisica quantistica, un giocatore non saprà se un determinato fotone è impigliato con un altro fino a quando non tenta di catturarlo, aggiungendo un nuovo elemento di casualità e inganno che rende inutili le classiche strategie di Go.

In passato, altri ricercatori hanno creato dei quadri famosi, come quello della Gioconda, in scala quantistica.