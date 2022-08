Scienziati danno Coca-Cola ai topi per 2 settimane: quello che succede è scioccante

Cosa succede ai topi quando vengono nutriti per due settimane con Coca-Cola e Pepsi? Questa è la domanda a cui un team di scienziati ha risposto in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Direct. I risultati non sono per nulla incoraggianti.

Le bevande analcoliche hanno causato abbastanza danni al cervello delle creature da innescare problemi di memoria, deterioramento cognitivo e sofferenza cellulare. Sappiamo già da molto tempo che queste bibite non sono un toccasana per gli esseri umani, e nei topi il consumo costante e a lungo termine ha creato problemi di salute della materia grigia, problemi comportamentali e perfino l'incapacità di farsi strada in un labirinto.

Uno sguardo più da vicino al cervello dei topi ha confermato che le bevande avevano causato danni di vario grado alla corteccia frontale, che controlla le funzioni mentali vitali come l'attenzione, la memoria e il giudizio, così come l'ippocampo, che svolge un ruolo importante nella sia nel ricordare le cose che nell'apprendimento.

Ovviamente ci teniamo a sottolineare che gli effetti dello studio sono stati riscontrati soltanto nei topi che hanno abusato della sostanza a lungo termine. Queste bevande negli esseri umani non creano problemi del genere (anche se diabete, malattie cardiache, carie, complicazioni al fegato e molto altro sì). Nei topi che assumevano di rado la bibita, infatti, non è stato riscontrato nessun problema.

Come sempre è l'abuso di una sostanza a causare danni. I topi si rivelano ancora una volta dei grandi aiutanti per capire gli effetti di molti alimenti sul corpo e, recentemente, si è scoperto che i roditori a cui veniva iniettato sangue vecchio avevano uno strano effetto.