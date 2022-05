Gli scienziati hanno trovato un modo per dar vita alle cellule morte degli occhi!

Gli scienziati hanno momentaneamente restituito un debole bagliore di vita alle cellule morenti dell'occhio umano. Per comprendere meglio il modo in cui le cellule nervose soccombono alla mancanza di ossigeno, una squadra di ricercatori statunitensi ha misurato l'attività nelle cellule retiniche di topo e umane subito dopo la loro morte.

Quando stimolate dalla luce, le retine post mortem hanno dimostrato di emettere specifici segnali elettrici, noti come onde b. Queste onde si vedono anche nelle retine viventi e indicano la comunicazione tra tutti gli strati di cellule maculari che ci permettono di vedere.

È la prima volta che gli occhi di un donatore umano deceduto rispondono alla luce in questo modo e alcuni esperti mettono in dubbio la natura irreversibile della morte nel sistema nervoso centrale. Nel frattempo, però, si stava già lavorando ad un modo per "ringiovanire" le cellule dei tessuti.

"Siamo stati in grado di risvegliare le cellule dei fotorecettori nella macula umana, che è la parte della retina responsabile della nostra visione centrale e della nostra capacità di vedere dettagli e colori fini", spiega la scienziata biomedica Fatima Abbas dell'Università dello Utah.

"Negli occhi ottenuti fino a cinque ore dopo la morte di un donatore di organi, queste cellule hanno risposto a luce intensa, luci colorate e persino lampi di luce molto deboli".

Dopo la morte, è possibile salvare alcuni organi del corpo umano per il trapianto. Ma dopo che la circolazione è cessata, il sistema nervoso centrale nel suo insieme smette di rispondere rapidamente a qualsiasi forma di recupero a lungo termine. Eppure, non tutti i tipi di neuroni falliscono alla stessa velocità. Diverse regioni e diversi tipi di cellule hanno diversi meccanismi di sopravvivenza, rendendo l'intera questione della morte cerebrale molto più complicata.

I ricercatori hanno già avuto fortuna. Nel 2018, gli scienziati della Yale University hanno fatto notizia quando hanno mantenuto in vita i cervelli di maiale per 36 ore dopo la morte. Le imprese sono state ottenute bloccando la rapida degradazione dei neuroni dei mammiferi, utilizzando sangue artificiale, riscaldatori e pompe per ripristinare la circolazione di ossigeno e sostanze nutritive.

Una tecnica simile ora sembra possibile nei topi e negli occhi umani, che è l'unica parte estrudente del sistema nervoso. Ripristinando l'ossigenazione e alcuni nutrienti negli occhi dei donatori di organi, i ricercatori dell'Università dello Utah e di Scripps Research sono stati in grado di innescare un'attività sincrona tra i neuroni dopo la morte.

"Siamo stati in grado di far dialogare le cellule retiniche, come fanno nell'occhio vivente per mediare la visione umana”, afferma lo scienziato visivo Frans Vinberg dell'Università dello Utah.

Sapete che, grazie a questa scoperta rivoluzionaria, è possibile "vedere" l'attività delle cellule?