Gli scienziati hanno dato un'alta dose di cannabis a quest'uomo: cosa succede?

La cannabis viene quasi sempre considerata come la droga meno rischiosa di tutte. Alcuni ricercatori però, hanno deliberatamente somministrato ai soggetti un'alta dose di tetraidrocannabinolo (THC) in vari modi per studiarne gli effetti.

Dopo aver visto che i nostri antenati utilizzavano allucinogeni nell'Età del Bronzo, in questo studio in doppio cieco (un diffuso metodo di ricerca scientifica) controllato con placebo, il team ha esaminato gli effetti di grandi dosi di THC vaporizzato su alcuni volontari e li ha confrontati con gli effetti dell'ingestione di cannabis, psilocibina e altri allucinogeni vari.

I partecipanti hanno fumato cannabis che conteneva 0, 10 o 25 milligrammi di THC consumati entro 10 minuti. In un volontario, nella prima fase gli effetti sono stati minimi e includevano effetti cardiovascolari e un po' di compromissione nei test cognitivi. Tuttavia, quando ha preso parte alla quarta fase dell'esperimento, inalando cannabis vaporizzata che conteneva 25 milligrammi di THC, gli effetti erano molto più forti e sono peggiorati progressivamente nei primi 20 minuti dopo l'inalazione.

"Aveva difficoltà a rispondere alle domande del personale, non era in grado di completare i questionari di autovalutazione, aveva difficoltà a tenere la testa alta e sembrava addormentarsi periodicamente o perdere conoscenza nonostante l'incoraggiamento del personale di ricerca a rimanere sveglio e continuare", ha scritto il team.

Il volontario dal nome fittizio H.C., nelle ore successive rimase in uno stato non ideale per gli sperimentatori, dato che nel momento in cui poteva parlare era soprattutto per riferire sensazione di nausea e dolore al corpo e al collo. Ben tre ore dopo la dose iniziale, H.C. riferì di aver sperimentato una serie di strani effetti allucinogeni.

"Ha descritto le distorsioni visive sotto forma dell'ambiente e del pavimento che affondano e l'aspetto di motivi che si muovono sul tappeto e sulle sedie nella stanza", ha scritto il team, osservando inoltre come fosse "curioso" il fatto che non avesse sperimentato gli stessi effetti fumando la sostanza con la stessa dose di THC. Nonostante i dubbi sul legalizzare la cannabis, i ricercatori ritengono che ciò potrebbe essere in parte attribuito ad altri suoi componenti fumati o ingeriti contemporaneamente al THC.