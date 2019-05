Per gli scienziati tra un decennio sarà possibile far crescere i feti in uteri artificiali

Durante i prossimi anni, secondo alcuni scienziati, sarà possibile far crescere embrioni umani nei laboratori, utilizzando uteri artificiali altamente tecnologici.

I medici del Children's Hospital di Filadelfia sono già in trattativa con la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti per iniziare a testare grembi artificiali su embrioni umani entro i prossimi due anni, secondo Metro.

Secondo gli autori di questo studio, se la sperimentazione dovesse avere successo, questa ricerca potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si vede la gravidanza, il parto e, forse, anche l'evoluzione umana. Entro 10 anni si potranno avere degli uteri artificiali completamente funzionali, almeno secondo Carlo Bulletti, un medico dell'Università di Yale.

Sia chiaro che questi uteri non andranno a sostituire in alcun modo la gravidanza naturale, ma potrebbero aiutare a prevenire molte delle complicazioni mediche che possono insorgere durante la gravidanza e il parto, senza compromettere la capacità della madre e del bambino di legarsi l'un l'altro.

"Se il feto fosse in un grembo artificiale, sarebbe possibile accedervi e controllare l'ambiente senza limitare l'autonomia di una donna", ha detto a Metro la filosofa dell'Università di Oslo, Anna Smajdor. "Quindi in qualche modo potrebbero esserci dei benefici per il feto stesso."

Senza dubbio serviranno ancora diversi studi, sperimentazioni a riguardo e anche diverse approvazioni dagli organi di competenza. In Cina inoltre, sono già nati i primi bambini geneticamente modificati, progetto bocciato perché non eticamente valido anche dal vincitore del premio Nobel.