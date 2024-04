Gli scienziati hanno determinato la struttura del centriolo umano, pezzo per pezzo

Le nostre cellule sono formate da diversi organelli, che presentano strutture e "materiali" molto differenti. Molti di essi sono conosciuti al minimo dettaglio da decenni, tanto da essere stati inseriti nei programmi scolastici di diverse nazioni del mondo.

Non tutti gli organelli fino a poco tempo fa erano conosciuti alla stessa maniera, come può dimostrare un nuovo studio pubblicato su Cell, in cui un team di scienziati ha presentato per la prima volta la struttura completa di un centriolo umano, una struttura formata da microtubuli che a loro volta sono formati da complesse proteine chiamate tubuline.

I centrioli sono molto importanti per il nostro organismo e senza di essi praticamente non esisterebbe la vita sulla Terra. Svolgono infatti un ruolo molto importante durante la meiosi e la mitosi, due delle fasi più importanti del ciclo cellulare, e fungono da principale centro di smistamento dei microtubuli, che vengono anche utilizzati come vie di trasporto da altre speciali proteine, come le chinesine (soggette tempo fa ad una fake news diffusasi sul web).

Un centriolo solitamente misura mezzo millesimo di millimetro ed è composto a sua volta da 100 unità proteiche, organizzate in sei subunità strutturali. Di solito questi organelli lavorano in coppia, dunque i microtubuli a cui sono legati sono molto intrecciati fra di loro.

Per riuscire ad osservare al loro interno, gli autori dello studio hanno dovuto studiare i centrioli tramite una tecnologia particolare, ovvero la microscopia ad espansione. Essa permette alle cellule e ai loro organelli di gonfiarsi senza deformarsi, in modo che possano essere poi osservati, utilizzando microscopi con una risoluzione molto elevata.

"Al nostro lavoro di osservazione, è seguita una ricostruzione cinematica computerizzata, che ha rimesso in ordine cronologico le migliaia di immagini prese a caso durante lo studio dei centrioli, in modo tale da costruirne un modello tridimensionale che potesse essere utilizzato" ha spiegato Virginie Hamel, una delle autrici dello studio.

Essere riusciti ad ottenere per la prima volta un modello completo di queste strutture può essere considerato un punto di svolta per la ricerca biologica, ma anche per quella clinica, visto che la degenerazione cellulare dovuta ad alcuni disturbi che colpiscono i centrioli può portare a danni alla retina e ad altre parti del corpo.

I centrioli, essendo tra gli organelli protagonisti della meiosi, svolgono anche un ruolo molto importante dal punto di vista evolutivo. Gli errori che si accumulano in questa fase, spesso, sono infatti causati dal loro cattivo lavoro e possono condurre alla nascita o alla scomparsa dei cromosomi.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti oggi su