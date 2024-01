Gli scienziati dicono che nel 2024 la Terra supererà la soglia critica di 1.5°C

Il 2023 è stato ufficialmente l'anno più caldo mai registrato sulla Terra, superando il precedente record stabilito nel 2016. L'anno scorso è stato anche il primo in cui il mondo si è avvicinato a un riscaldamento di 1,5°C (1,48°C) rispetto alla media preindustriale (1850-1900).

Gli scienziati, tra cui l'ex climatologo della NASA James Hansen, prevedono che il 2024 sarà l'anno in cui l'umanità sperimenterà per la prima volta un riscaldamento globale oltre 1,5°C. Questa previsione trasforma in realtà ciò che una volta erano solo avvertimenti drammatici degli esperti di clima.

Il target di 1,5°C, stabilito nell'accordo di Parigi del 2015, non rappresenta un limite oltre il quale si verificheranno immediatamente catastrofi. La maggior parte dei punti di non ritorno climatici temuti dagli scienziati, che potrebbero accelerare il riscaldamento globale, non sono attesi fino a quando la Terra non sarà costantemente più calda di 1,5°C. Tuttavia, una volta terminato l'attuale fenomeno di El Niño, è probabile che la temperatura media globale scenda nuovamente.

Il 2024 potrebbe quindi offrire una prima visione di cosa significhi vivere in un mondo riscaldato di 1,5°C. Gli ecosistemi, in particolare le barriere coralline tropicali, sono tra i più colpiti da questo aumento delle temperature. Questi habitat, costituiti da una rete di animali simili a polipi (parenti delle meduse) e alghe colorate incastonate nel carbonato di calcio, sono considerati i più ricchi di biodiversità.