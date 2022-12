Gli scienziati dicono che è fattibile costruire una città dentro un asteroide

Un team di ingegneri e astrofisici dell'Università di Rochester afferma che è teoricamente possibile costruire una città spaziale all'interno di un asteroide. Certo, nessuno ha intenzione di farlo almeno per i prossimi 100 anni, ma si tratta di una possibilità tecnologicamente fattibile e interessante da esplorare.

Alcuni miliardari stanno esplorando la possibilità di costruire dei veri e propri habitat spaziali intorno alla Terra, chiamanti anche "Cilindri di O'Neal". Tuttavia, secondo i ricercatori, portare tutti i materiali per la costruzione di un avamposto orbitale sarebbe uno sforzo enorme; perché non utilizzare un percorso più veloce, più economico e più efficace verso le città spaziali? Ovvero gli asteroidi.

Il principale svantaggio dell'utilizzo di una pietra spaziale per questo scopo è che spesso gli asteroidi sono più un'insieme di rocce, piuttosto che un'unica, grande, pietra. Per questo gli addetti ai lavori hanno intenzione di utilizzare una "rete" di tubi di nanofibra di carbonio per tenere insieme la roccia.

Un meccanismo potrebbe far ruotare l'asteroide all'interno della rete e, insieme alla rotazione della pietra cosmica, si potrebbe creare della gravità artificiale (un po' come la Cina che sta costruendo una luna sulla Terra). "Sulla base dei nostri calcoli, un asteroide di 300 metri di diametro potrebbe espandersi in un habitat spaziale cilindrico con circa 35 chilometri quadrate di superficie abitabile", ha dichiarato Adam Frank, coautore di un recente articolo pubblicato sulla rivista Frontiers. "È più o meno la dimensione di Manhattan."