Gli scienziati divulgano gli effetti che un inverno nucleare avrebbe su tutti noi

I videogiochi ci hanno spesso raccontato l'inverno nucleare nei modi più disparati possibili, da Fallout a Metro Exodus passando per Duke Nukem (chi si ricorda Duke: Nuclear Winter?). Tuttavia, in pochi sanno che l'inverno nucleare viene anche studiato dagli scienziati e consiste in un periodo ben preciso.

Infatti, i termini "inverno nucleare" e "inverno atomico" vengono utilizzati per riferirsi al periodo successivo ad un'ipotetica guerra termonucleare su scala planetaria o regionale, come sostenuto anche dagli storici Eckart Conze, Martin Klimke e Jeremy Varon nella pubblicazione "Nuclear Nuclear Threats, Nuclear Fear and the Cold War of the 1980s" (2016, Cambridge University Press). Ovviamente, in questo periodo si prevedono delle temperature molto basse dovute appunto all'utilizzo di armi nucleari e al propagarsi delle polveri fini. Sulla base degli effetti riscontrati dopo le esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki, gli scienziati hanno elaborato molte teorie in merito all'inverno nucleare durante il corso degli anni.

Tuttavia, con la fine della Guerra fredda, il mondo sembra aver smesso di preoccuparsi di un possibile inverno nucleare. Per questo motivo, Alan Robuck e il suo team di scienziati della Rutgers University hanno deciso di provare a far capire alle persone quanto sarebbe disastroso un evento del genere per il mondo odierno. Il risultato degli studi di Robuck e colleghi è stato recentemente pubblicato sulla rivista Journal of Geophysical Research - Atmospheres e riportato anche da Science Alert.

Invitandovi a consultare la fonte originale per maggiori dettagli, riassumiamo brevemente le conclusioni a cui sono arrivati gli scienziati. Stando ai calcoli di Robuck e soci, se venissero utilizzate tutte le armi nucleari che Russia e Stati Uniti d'America hanno attualmente a disposizione, ci sarebbe un calo molto elevato della temperatura globale. Un cambiamento terribile, che avrebbe effetto sulla vita di ognuno di noi.

In particolare, si parla di un calo di circa 9 gradi Celsius nei primi 12 mesi dopo l'utilizzo delle armi nucleari, ma questo inesorabile declino delle temperature potrebbe portare alla "perdita" di altri 1,5 gradi Celsius. Si tratta di una media, visto che gli effetti di un inverno nucleare sarebbero diversi in base alle varie parti del mondo.

L'abbassarsi delle temperature porterebbe inoltre a tutta un'altra serie di eventi catastrofici per l'umanità come la conosciamo oggi, dalle limitazioni alla crescita delle piante a una riduzione del 30% circa delle precipitazioni già entro i primi mesi.