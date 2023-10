Gli scienziati hanno trovato l''exclusome' che difende il DNA

Gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente: una nuova mini-struttura chiamata "exclusome". Questa struttura sembra avere il compito di catturare piccoli anelli di DNA che fluttuano liberamente all'interno delle cellule, agendo come una sorta di trappola.

Gli esperti ritengono che questo possa essere un sistema di difesa integrato per il genoma, un baluardo contro potenziali minacce esterne come virus e batteri. Tutti gli animali, le piante e i funghi appartengono al regno degli eucarioti, il che significa che le loro cellule contengono il DNA (che può essere trovato ovunque) all'interno di un compartimento speciale chiamato nucleo.

Tuttavia, una piccola parte del DNA di una cellula esiste al di fuori di questo nucleo, nel citoplasma. Gli scienziati hanno da tempo cercato di capire come queste particelle di DNA vengano mantenute lontane dal nucleo e perché tendano a degradarsi rapidamente. La risposta potrebbe risiedere nell'exclusome. Durante i loro esperimenti, i ricercatori hanno introdotto piccoli anelli di codice genetico, chiamati plasmidi, in diverse tipologie di cellule umane.

Hanno scoperto che, in ogni caso, si formava una doppia membrana attorno al plasmide, creando la struttura dell'exclusome. Questa scoperta potrebbe gettare luce su come facciano le cellule a rispondere alle invasioni esterne e potrebbe anche avere implicazioni per lo sviluppo di malattie come il cancro e le condizioni autoimmuni. In effetti, se il DNA di un patogeno rimane nella cellula molto tempo dopo l'infezione, potrebbe segnalare alle cellule che c'è ancora un'infezione da combattere.

