Alcuni scienziati hanno trovato i geni responsabili del sapore dei pomodori

Gli amanti dei pomodori sicuramente saranno d'accordo con gli esperti secondo cui la maggior parte delle varietà acquistate nei negozi non abbia sapore. Un gruppo di scienziati dell'Agricultural Research Service (ARS) e del Boyce Thompson Institute potrebbe aver trovato una soluzione al problema.

Gli scienziati hanno infatti sviluppato il pan-genoma del pomodoro mappando circa 5.000 geni che erano andati perduti nelle varietà moderne.

Il pan-genoma include tutti i geni di 725 pomodori selvatici coltivati e collegati tra essi. La ricerca ha rilevato che 4.873 geni erano assenti rispetto al genoma di riferimento originale, e secondo i ricercatori i pomodori di oggi avrebbero una base genetica ristretta, che potrebbe essere ampliata tramite il pan-genoma che potrebbe aiutarli a capire quali mancano e, di conseguenza, migliorare le colture.

Una scoperta estremamente importante è rappresentata da una forma rara di gene marcato come TomLoxC, che influenza il sapore della frutta. Questo gene infatti è il responsabile del gusto catalizzando la biosintesi di diversi volatili coinvolti nei grassi che evaporano facilmente a contribuiscono al sapore ed all'aroma. Il team di scienziati ha trovato un nuovo ruolo per questo gene che facilita la produzione di un gruppo di carotenoidi, che si comportano come molecole di stagnazione ed influenzano una varietà di risposte da parte delle piante.

Lo stesso gene TomLoxC, oltre a dare sapore al pomodoro sarebbe anche il responsabile del colore rosso e sarebbe presente sul 91,2% dei pomodori selvatici e solo nel 2,2% delle antiche varietà, mentre la percentuale in quelle moderne si aggira al 7%.



Non è la prima volta che il mondo della scienza e l'agricoltura si incontrano: qualche settimana fa abbiamo parlato del nuovo metodo del MIT per rendere il basilico più gustoso.

Che sia un punto di partenza verso colture più più saporite?