Scienziati e giornalisti russi condannano la guerra in Ucraina

L'invasione della Russia in Ucraina è stata un vero e proprio shock. Tra le notizie che circolano, le voci che si sentono e la paura della gente, sono tante le persone che sono scese in piazza per protestare verso un tale atto barbarico. I cittadini russi lo sanno e molti di loro si sono uniti alla protesta, inclusi scienziati e giornalisti.

Accademici, giornalisti scientifici e personaggi pubblici: sono tanti i russi che hanno già espresso il loro dissenso verso le azioni di Putin. Circolano già diverse lettere aperte con centinaia di firme di eminenti ricercatori, mentre un gruppo di organi di stampa ha dichiarato la propria opposizione alla guerra.

"Ieri sono stato arrestato durante una manifestazione contro la guerra", ha dichiarato a ZME Science un ricercatore. Oltre 600 scienziati e giornalisti scientifici russi hanno firmato una lettera aperta contro l'azione militare in Ucraina. "È chiaro che l'Ucraina non rappresenta una minaccia per la sicurezza del nostro Paese. La guerra contro di lei è ingiusta e francamente insensata", si legge nella lettera.

Secondo quanto si può leggere nella dichiarazione, questo atto è un tradimento verso la memoria di russi e ucraini che hanno combattuto insieme contro il nazismo. L'isolamento della Russia porterà al degrado culturale e tecnologico; per gli scienziati, inoltre, sarà dura perché difficilmente potranno collaborale con gli altri colleghi internazionali.

Sono tanti i cittadini russi che stanno dando il loro supporto all'Ucraina e condannano le brutali azioni del governo di Putin, tra cui figura anche Dmitry Muratov, redattore capo della Novaya Gazeta e vincitore del Premio Nobel per la pace nel 2021, che ha messo in discussione l'atto di Mosca e ha annunciava che la prossima edizione del giornale sarà pubblicata sia in russo che in ucraino.

