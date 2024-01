Gli scienziati guardano gli insetti per capire come la plastica sprofonda in mare

Le microplastiche sono una delle principali minacce del pianeta. Ormai si trovano dovunque: all'interno dei cibi, nel suolo, sulle bucce della frutta e persino in aria, dopo essere state disperse dagli incendi.

Inoltre, le quantità di microplastiche che ingeriamo ogni anno sono spaventose. Secondo una stima, una persona che consuma la normale acqua in bottiglia porterebbe nel proprio stomaco 90.000 frammenti all'anno.

Tuttavia, uno degli ambienti in cui le microplastiche sembrano essere più numerose e dannose è l'ecosistema marino. Qui diventano dei silenti ma efficaci killer di un numero davvero elevato di organismi, appartenenti a tutti i livelli trofici. Le microplastiche possono persino essere presenti nel liquido seminale di alcuni pesci e attraversare le membrane gelatinose di alcune uova, uccidendo gli embrioni prima che possano effettivamente nascere.

Per capire come viaggiano queste particelle all'interno delle colonne d'acqua, gli scienziati hanno studiato la fisica che coinvolge i movimenti di alcuni piccoli insetti proprio sulla superficie dell'acqua, esseri in grado di camminare sopra gli stagni, di resistere alla pioggia e d'immergersi per alcuni centimetri.

Questi insetti solitamente hanno esoscheletri completamente idrorepellenti che, come la plastica dei vari frammenti, sono molto leggeri e possono persino rimbalzare, nel caso in cui una goccia di pioggia li centri in pieno.

Tramite alcune riprese ad alta velocità, gli scienziati hanno capito come questi animali reagivano all'impatto con queste gocce d'acqua e quanto velocemente riuscivano a riemergere, lottando contro la tensione superficiale e il peso della colonna d'acqua - che in teoria avrebbero dovuto immobilizzare tutti i loro movimenti.

Queste riprese hanno aiutato la ricerca a comprendere come mai la maggioranza delle particelle di plastica presenti nel nostro oceano di dimensione inferiore a 1 centimetro non riesce a ritornare verso la superficie, anche se soggetta a una corrente.

Fortunatamente alcuni ingegneri stanno cercando di risolvere la questione e di liberare il mare dalla presenza di queste sostanze con metodi all'avanguardia. Tuttavia la regola più importante che dovremmo seguire per limitare la diffusione delle microplastiche negli ecosistemi è quella legata alla riduzione della produzione e commercializzazione dei prodotti realizzati esclusivamente con queste sostanze. Un obiettivo a cui stanno puntando diverse aziende sparse per il mondo.