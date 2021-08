Gli scienziati hanno ideato un nuovo metodo per rivelare civiltà aliene: ecco quale

Una delle più grandi domande senza risposta che attanaglia l'umanità è: siamo soli nell'Universo? Così come potrete immaginare, sono tanti gli studi che cercano di dare un senso a questo dubbio esistenziale. Un nuovo documento pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society spiega come trovare possibili civiltà.

Innanzitutto la civiltà aliena dovrebbe essere abbastanza avanzata per costruire una Sfera di Dyson, ovvero una struttura costruita vicino (o intorno) al Sole in grado di catturare l'energia dell'astro e dirottarla sulla Terra. Questa megastruttura, secondo lo studio, non dovrebbe essere costruita intorno a una stella, ma intorno a un buco nero.

"In questo studio, consideriamo una fonte di energia di una civiltà di tipo II o di tipo III ben sviluppata. Hanno bisogno di una fonte di energia più potente del loro stesso Sole", scrivono i ricercatori nel loro articolo. "I nostri risultati suggeriscono che per un buco nero di massa stellare, il disco di accrescimento potrebbe fornire centinaia di volte di più luminosità di una stella della sequenza principale".

Secondo quanto emerso dai calcoli dei ricercatori - guidati dall'astronomo Tiger Yu-Yang Hsiao della National Tsing Hua University di Taiwan - tali strutture sarebbero rilevabili su più lunghezze d'onda: alcune, più calde, sarebbero visibili nella gamma dell'ultravioletto, mentre altre, più fredde, sarebbero visibili nello spettro dell'infrarosso.

Poiché i buchi neri emettono già molte radiazioni in entrambi queste lunghezze d'onda, si suggerisce di effettuare altre misurazioni del buco nero, come i cambiamenti nella luce. Sicuramente uno studio molto improntato sulla "fantasia", ma una situazione del genere potrebbe essere del tutto fattibile. Ovviamente ancora non è stato scoperto nulla del genere... ma chissà in futuro.